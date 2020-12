HSVP, unidade filantrópica, situada em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, atende os treze municípios da Região em sua UTI da Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 21/12/2020 16:53 | Atualizado 21/12/2020 17:05

BOM JESUS DO ITABAPOANA – Sem leitos de UTI Covid-19 pelo SUS. A retomada do avanço do novo coronavírus está sobrecarregando a rede de saúde pública e no interior do Rio não tem sido diferente. O Hospital São Vicente de Paulo, HSVP, unidade filantrópica, situada em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, que atende os treze municípios da Região inaugurou no último dia 18, mais quinze leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Covid-19. Apesar das novas vagas, a Unidade já está com 100% da taxa de ocupação preenchida.



De acordo com o diretor administrativo do HSVP, Vitor Pavan, passaram a ser oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, SUS, um total de 40 leitos, sendo que destes, vinte e dois estão habilitados e financiados pelo Ministério da Saúde e os outros dezoito leitos, a Secretaria de Saúde do Estado está comprando as diárias.



Inauguração - Entre os que participaram da inauguração dos novos leitos estiveram o prefeito eleito do município, Paulo Sergio Cyrillo; já por São José de Ubá, o atual prefeito Marcionílio Botelho representou a Região, e seu secretário de saúde, Dr. Marcelo Poeys, representou o COSEMS/RJ - Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. A promotora de Justiça, Dra Raquel Rosmaninho, participou por videoconferência.