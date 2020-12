Um dos trigêmeos idênticos, segue internado na UTI Neonatal do Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Lili Bustilho

Por Lili Bustilho

ITAPERUNA - O recém-nascido, José Gabriel, um dos trigêmeos idênticos, segue internado na UTI Neonatal do Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Os outros irmãos, José Miguel e José Antônio, tiveram alta nesta segunda-feira, 21, e já estão em casa, no distrito de Aré, junto dos pais e do irmão mais velho, Heytor de 1 ano e 1 mês. A família que mora em uma residência alugada precisa de doações. A auxiliar de costura, Claudia Lúcia Santos Paula, 23 anos e o trabalhador rural, Mateus Araújo Oliveira, 24 anos, foram surpreendidos durante a internação dela para a realização do parto com a notícia da gestação tripla. A família aguardava a chegada de dois bebês.



De acordo com entrevista dada pela mãe dos meninos, ao O Dia, o filho que permanece na Unidade de Terapia Intensiva ainda precisa de cuidados para chegar ao peso ideal. O trio nasceu prematuro durante a 35ª semana da gravidez de Claudia. Continua após foto.

Publicidade

Claudia Lucia e Mateus moram em uma casa alugada e justamente por estarem se preparando para a chegada de dois filhos precisam de doações como: fraldas, roupas de bebês, leite Aptamil 1, utensílios para os trigêmeos, enfim cada colaboração será muito útil. Eles já conseguiram os carrinhos, berços e colchões. Foto: divulgação

Publicidade

Mobilizações -- Itaperunenses e diversos moradores da Região solidários com o caso assim que noticiado com exclusividade pelo O Dia montaram campanhas de arrecadações. Os carrinhos, berços e colchões já foram conseguidos pela família. A mobilização alcançou as redes sociais e grupos de Whatsapp. Cada um colaborando como pode. O taxista Adriel, por exemplo, se disponibilizou a buscar na cidade doações para quem não puder ir até um ponto de coleta. "É o mínimo que podemos fazer nessa hora. Se cada pessoa ajudar de alguma maneira isso se multiplica e não fica caro para ninguém. Mesmo que seja com um pacote de lenço umedecido ou uma lata de leite ou um pacote de fralda com certeza será totalmente útil se todos fizerem uma boa ação, afinal de contas são os trigêmeos mais um outro menino de 1 aninho. Imagina se somar um pouquinho de cada pessoa o quanto conseguiremos colaborar", enfatiza Adriel.



Primeira alta da mãe - Claudia teve alta hospitalar dois dias após a cesárea enquanto os trigêmeos ainda estavam na UTI. Na ocasião ela contou que ao chegar à casa conseguiu amenizar um pouco da saudade de Heytor, de 1 ano e um mês, seu primeiro filho com Mateus. “Foi uma sensação estranha ter ido sem os três Josés, mas por um lado foi bom, pois vi meu filho mais velho. Mas deixar os outros no hospital foi muito ruim. Fiquei dividida, né!”, comenta.

Publicidade



Dois bebês foram para o quarto - A mãe das crianças retornou ao hospital cerca de 24 horas após sua ida para casa, pois José Miguel e José Antônio saíram da UTI. Ela permaneceu acompanhando os dois filhos por 6 dias. A ida dos dois meninos para o quarto aconteceu por volta das 11h do dia 15 de dezembro e a alta para casa no dia 21.



Nascimento em 12 de dezembro - José Antônio foi o primeiro a nascer, às 10h; já José Miguel às 10h01 e José Gabriel, foi o terceiro, nascendo às 10h03. A gravidez dos trigêmeos pegou de surpresa toda a família. A mãe trabalha na confecção no distrito de Boa Ventura.



Histórico familiar de gêmeos - Claudia Lucia e Mateus possuem histórico de nascimentos múltiplos na família, ambos possuem primos gêmeos. A avô paterna do trio, Vera Lúcia da Silva Araújo Oliveira, 54 anos, nascida em São José de Ubá mora próximo ao casal e está irradiando alegria. Ela contou ao O Dia sobre a expectativa da chegada dos bebês e sobre o outro caso de gravidez múltipla na família. "Resumo em amor e felicidade a chegada dos Josés em casa. Nós não esperávamos que seriam três, mas eu estava ansiosa para tê-los em casa e agora mais ainda para receber o José Gabriel. A família aumentou mesmo! Tenho uma irmã que teve filhos gêmeos", disse a sogra de Claudia.



A família que mora em uma casa alugada e justamente por estarem se preparando para a chegada de apenas dois filhos, precisa de doações: fraldas, roupas, leite Aptamil 1, utensílios para os bebês, enfim, cada colaboração será muito útil. Eles já conseguiram os carrinhos, berços e colchões.



Atos solidários - A moradora de São Fidélis, no Norte Fluminense, Danielle Maria Dias, também colaborou com fraldas e destacou a importância do ato solidário. "Ajudo sempre que posso. Na semana passada uma amiga entrou em contato comigo dizendo que o filhinho tinha engordado e sobrou fraldas tamanho p para doação. Como ela sabe que me envolvo em ações sociais e até mesmo por animais de rua, mesmo sem ter condições para criar cães e gatos, ela me ligou e decidi guardar sem ter ninguém para doar. Comentei inclusive com minha mãe que talvez quando menos esperássemos poderia aparecer alguém com neném precisando de fraldas. Quando vi a reportagem na mesma hora me prontifiquei a doar. Tudo está tão caro que alimentar ou vestir três crianças não deve ser fácil. Então eu que tenho uma filha com saúde prestes a se formar agradeço a Deus por poder ajudar de alguma forma o próximo.", comenta Dani Dias.

Publicidade



Já a itaperunense, Érica Beiral, de 26 anos, estudante de Marketing, se mobilizou e conseguiu junto com colegas dois berços e dois colchões, além de seguir arrecadando outros itens. Quando indagada pela reportagem de O Dia sobre o que a motivou a abraçar essa causa ela disse: "Minha mãe tem oito filhos e durante todo nosso crescimento e desenvolvimento sempre foi tudo movido por caridade e amor ao próximo. Foi sempre Deus quem colocou as pessoas na vida de minha família para nos ajudar. Sempre recebemos doações de comida, pão, roupas, sapatos, enfim, hoje retribuir tudo o que Deus fez durante minha vida é o mínimo que posso fazer. Ser instrumento mesmo que de uma maneira pequena ou simples como por exemplo arrecadar de um lado e levar ao outro é o mínimo que devemos fazer. Não precisa de grandes coisas às vezes ser apenas a ponte de ligação para que algo aconteça é um gesto maravilhoso. Como coordenadora de jovens na Paróquia do Padre Geraldo e também no setor de juventude da administração apostólica busco cativar o amor ao próximo e praticar a caridade, pois essa é nossa maior missão."



Doações em dinheiro podem ser feitas por depósito na conta da mãe:

Caixa Econômica Federal

Conta Poupança

Claudia Lucia Santos de Paula

Agencia: 4642

Operação: 013

Conta: 2370-5

CPF: 167.146.247-51



Alguns postos de apoio para coleta de doações:

**Lanchonete Maggiore Cafee, na rodoviária no Centro de Itaperuna.

**Barbearia do Isaac Boldrini, Travessa Antônio Tavares Guimarães, 498, Centro, rua ao lado dos Correios.

** Loja Oficial do Flamengo, Avenida Cardoso Moreira, 1018, Centro, ao lado da igreja do Relógio.

**Du Lopes Materiais de Construção. Avenida Presidente Dutra 1550, bairro Cidade Nova.

**Speed Motos, Avenida Pres. Dutra, 341, bairro Cidade Nova.