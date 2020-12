Por Lili Bustilho

Cresceuo número de Ma maior Cidade do Noroeste Fluminense. Estes novos empreendedores, em grande parte, teriam buscado lidar com a crise econômica gerada por um cenário de desemprego e outras dificuldades motivadas pela pandemia da Covid-19 onde diversas adaptações foram necessárias para cada profissional manter o sustento de sua família. De acordo com dados, deste ano, obtidos pelo Simples Nacional, de março a 19 de dezembro de 2020 foram registrados 800 novos empreendimentos.Em março deste ano, o Portal do Empreendedor possuía 6.983 MEIs pulando para 7.754 cadastrados até o último dia 19. O crescimento já vem ocorrendo desde 2019 quando em março do ano passado a cidade contava com 6.026 e oito meses depois aumentou para 6.640 MEIs. Porém o avanço significativo foi contabilizado durante o período do novo coronavirus.O MEI é o microempresário individualO MEI é o pequeno empresário individual, que se enquadre nas condições estabelecidas na Lei Complementar 123/2006 e suas alterações. É o profissional autônomo que formalizou o negócio com a abertura de uma empresa. Ele conta com o registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e é tributado pelo regime do Simples Nacional.1.Faturamento anual de R$ 81.000,00 ou em caso de início de atividade, R$ 6.750,00 multiplicados pelo número de meses de atividade.2.O empreendedor não pode ter outra empresa em seu nome;3.Pode ter um funcionário;4.As atividades permitidas para MEI estão no Anexo XI, da Resolução CGSN nº 140, de 2018. Qualquer atividade fora dessa lista, é impeditiva ao ingresso no MEI.Formalizar-se gratuitamente no www.portaldoempreendedor.gov.br Realizar sua inscrição municipal na prefeitura, caso estabelecido assim pelo município.Arcar mensalmente com as contribuições: R$ 52,25 (5% do salário mínimo federal) de INSS + R$ 5,00 sendo prestador de serviços e R$ 1,00 sendo indústria ou comércio.Existem atividades permitidas em todas as áreas (serviços, comércio e indústria), mas nem todas as atividades existentes são permitidas ao MEI."O MEI tem autorização de início imediato ao concluir o registro, liberado de quaisquer autorizações prévias ao início da atividade. O MEI é dispensado de emitir notas fiscais, mas não é proibido de fazê-las. Uma vez formalizado o MEI passa a ter (desde que cumpridas as regras legais) acesso aos benefícios do INSS."Canazar pontua que o setor de protocolo da prefeitura foi reaberto. "O município enviou Termos de Exclusão aos MEIs da cidade que não estejam inscritos na Prefeitura. O MEI deve procurar a sede do poder Executivo no bairro Cidade Nova e protocolar requerimento solicitando a inscrição, anexando documentos pertinentes ao processo. Caso o MEI seja excluído, deverá regularizar-se para solicitar nova opção pelo SIMEI."