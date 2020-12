Apreensão de um simulacro de arma de fogo. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Porciúncula - Um homem de 43 anos foi detido com um simulacro de arma de fogo, no bairro Santo Antônio, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) durante patrulhamento pela Rua Francisco Dolivio Lira, avistaram o detido que ao perceber que seria abordado teria corrido e jogado uma sacola em cima do telhado de uma residência. O homem foi alcançado pelos militares. Com ele nada ilícito foi encontrado. Em seguida, os policiais recolheram a sacola que o envolvido havia jogado, dentro havia uma arma falsa. Após ser feita apreensão do simulacro de arma de fogo, o caso foi apresentado à 139ª DL. O suspeito foi liberado após prestar depoimento.