Por Lili Bustilho

Santo Antônio de Pádua - Um rapaz de 23 anos foi esfaqueado, após um desentendimento com a companheira no bairro Tavares, Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM foram acionados e chegando a residência onde mora um casal se depararam com uma mulher de 33 anos, que confessou ter golpeado a vítima com facadas, após discussão, um pouco antes da presença policial. O rapaz foi socorrido pela equipe do 21º Grupamento de Bombeiros Militar ao Hospital Hélio Montezzano onde permaneceu em observação médica. A companheira foi autuada por lesão corporal na 136ª DL e responderá incialmente em liberdade.