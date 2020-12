Marcelo Nascimento produz desde 2006 a revista Estilo OFF e conta que é "pisciano com todas as letras, flamenguista, mangueirense de coração e apaixonado por Itaperuna". Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Itaperuna - Faltando menos de uma semana para ser empossado prefeito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, já tem a composição dos chefes de todas suas futuras equipes. Alfredão, que administrará pelos próximos 4 anos a maior cidade da Região, já foi prefeito na gestão de 2013 a 2016, mas não tentou a reeleição no pleito seguinte vindo a se candidatar novamente ao referido cargo para as eleições municipais 2020. Na ocasião Alfredão ganhou a disputa com 38,47% dos votos válidos sendo escolhido por 19.640 eleitores. Seu vice-prefeito é Emanuel Medeiros, o Nel.



O Dia traz a 19ª reportagem da série "Primeiro Escalão de Alfredão" com o intuito de informar aos leitores o perfil de cada novo escolhido pelo prefeito eleito para chefiar suas equipes.

Secretaria Municipal de Turismo

Marcelo Nascimento

Nascido em Itaperuna, RJ, em 23 de fevereiro de 1976. Filho de Arlete Maria do Nascimento Barbosa e Gessy Teixeira Barbosa, já falecido. Solteiro, o primogênito da família; tem três irmãs e cinco sobrinhos que são o xodó do tio coruja. Costuma destacar que é “pisciano com todas as letras, flamenguista, mangueirense de coração e apaixonado por Itaperuna”.

Publicidade



Jornalista com registro no Ministério do Trabalho; começou sua vida profissional no mundo da moda atuando como scouter (descobridor de talentos) em agências de modelos e trabalhou em duas gigantes do setor no país, que são as agências Elite e Next, em São Paulo e Rio de Janeiro. Atuou como radialista na rádio 103 FM entre os anos de 2000 a 2003 com o programa Balacobaco, que foi fenômeno de audiência do rádio na Região. Atua também como diretor de eventos e nesse período produziu inúmeros eventos de porte no município.



Em maio de 2006 desenvolveu a revista ESTILO OFF, um magazine de informação local que se tornou a referência do melhor do lifestyle itaperunense e há 14 anos se mantém com relevância no mercado editorial da cidade.



Em 2009 assumiu a Secretaria de Turismo de Itaperuna a convite do prefeito Claudão e seguiu com ele até janeiro de 2011, quando Claudão faleceu por problemas de saúde. No dia seguinte pediu a exoneração do cargo. Marcelo Nascimento comenta que “Neste período de dois anos transformamos a secretaria e a colocamos no holofote da administração.”

Publicidade



Principais atuações - São algumas de suas ações, “a revitalização da tradicional Festa de Maio, como uma alta produção, shows incríveis, modernização conceitual e um fluxo gigante de turistas na cidade. Para isso fizemos parcerias com empresas e instituições, como a Firjan/SESI.”. O novo secretário também pontua que “Revitalizamos o carnaval com produção de 5 dias de festa e várias atrações com alta segurança. Destaca-se o carnaval de 2010 com milhares de pessoas e zero ocorrência policial, devido a preocupação máxima com a segurança.”



Marcelo Nascimento salienta que “Elaboramos um plano de obras no distrito de Raposo (IMPORTANTE DESTACAR QUE É A ÚNICA ESTÂNCA HIDROMINERAL DO ESTADO DO RIO COM ÁGUAS CONSIDERADAS COMO AS DE VICHY, NA FRANÇA), do qual executamos asfaltamento, construção de prédio do Centro de Informação ao Turista, apoio incondicional na tradicional Festa de Carros de Bois e talvez o mais importante, a busca incansável pela inclusão de Raposo no mapa do turismo do Estado do Rio, elaborado pela TURISRIO. Conseguimos verba e trabalhamos incansavelmente pela criação do Centro Turístico Cultural que ficaria cravado na praça ao lado da antiga prefeitura. Deixei a administração em janeiro de 2011 com todo o projeto pronto para ser licitado, porém a administração que assumiu pós morte do Claudão, não levou o projeto à frente."



Missão - "Acredito que minha principal missão é colocar Itaperuna como um dos destaques do Estado do Rio. Uma das minhas principais decepções é chegar em outras cidades e algumas pessoas não terem ouvido falar em Itaperuna. Isso é decepcionante. Somos a primeira cidade no país a aderir à República antes mesmo de Marechal Deodoro da Fonseca proclamá-la em novembro de 1889. Em Itaperuna foi eleita a primeira Câmara com maioria Republicana em pleno regime monárquico. Isso é um ativo super importante e precisa ser valorizado ao máximo.”

Publicidade



Projetos - “Pretendo trabalhar a auto estima da cidade com projetos inovadores, modernos e viáveis no paisagismo, arquitetura e arte. Somos grandes e precisamos assumir essa postura de grandes perante o estado inteiro.”



Expectativa para a nova gestão: “Recebi a missão do prefeito Alfredão para ajudar a dar uma cara mais moderna à Itaperuna e isso é o que mais gosto de fazer. Assumo com uma vontade imensa de produzir algo que fique de legado para o hoje e o futuro e para isso vou contar com meus amigos secretários das demais pastas, que aliás, considero um time impecável."

Publicidade



Em relação aos grandes eventos, Marcelo Nascimento, ressalta que “São de suma importância pelo impacto financeiro, turístico, cultural e de marketing, iremos dar sequência assim que a pandemia acabar. No mais, iremos estender os contatos num intenso trabalho de networking com os demais secretários de turismo do estado, além da Secretaria de Turismo e TURISRIO no âmbito do RJ, além de buscar a aproximação com o Ministério do Turismo em Brasília e com os players do empresariado da cadeia do turismo e da cultura que possam somar esforços no projeto de fazer Itaperuna crescer e aparecer...como merece!"



Escolhas de Alfredão - Durante seu pronunciamento no último dia 04, o prefeito eleito falou sobre expectativas e motivos para as escolhas de seus escolhidos. "Agradeço a Deus por este momento. No governo passado anunciei por último a lista com os nomes e percebi que deveria fazer diferente dessa vez. Busco o lado técnico, orientação divina e a parceira durante toda a campanha política. Ser eleito pela segunda vez é orgulho, responsabilidade e temos que honrar todo povo. Não vamos dividir o município com objetivos políticos. Vamos governar para todos." O eleito acrescentou que "temos que buscar o melhor para Itaperuna e não apenas trabalhar para quem votou na gente. Somos cidade polo e temos que crescer, melhorar buscando a coletividade. Não importa o segmento, mas peço que todos tementes à Deus orem por nossa gestão", enfatiza Alfredão.



Confira as pastas e secretários do novo governo municipal:

Procurador Geral - Dr. Samuel Portela

Secretário de Governo - Murilo Rodrigues

Secretário de Gabinete - Dr. Marcelo Poeys

Secretário de Administração - Dr. João Paulo Medeiros

Secretário de Desenvolvimento - Helielcio Salles

Secretária de Controle - Paula Salles Rodrigues

Secretária de Receita - Martha Espoti

Secretário de Planejamento - Dr. Alessandre Seródio

Secretário de Saúde - Marcelo de Ferreira

Secretária de Educação - Tereza Cristina

Secretário de Assistência Social - Oliver Trajano

Secretário de Obra - Alexandre da Auto Escola

Secretário de Meio Ambiente - Frankilane Arcanjo

Secretário de Agricultura - Sérgio Zampier

Secretário de Defesa Civil - Major PM Luz

Secretário de Transporte - Ronaldo Ramos

Secretário de Esporte - José Maria Guimarães

Secretário de Turismo - Marcelo Nascimento

Secretário de Fazenda - Dr. Ivan Lacerda

Secretário de Cultura - Dr. Thiago Lopes

Diretor médico da UPA de Itaperuna - 1° Tenente Saulo Console (médico oficial do Exército)