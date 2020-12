O advogado itaperunense, Thiago Lopes, será o responsável por planejar, sugerir, implantar e administrar as políticas municipais de apoio e incentivo à cultura. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Itaperuna - Às vésperas da posse, o prefeito eleito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, já tem formada toda a composição dos chefes de suas futuras equipes. Alfredão, que administrará pelos próximos 4 anos a maior cidade da Região, já foi prefeito na gestão de 2013 a 2016, mas não tentou a reeleição no pleito seguinte vindo a se candidatar novamente ao referido cargo para as eleições municipais 2020. Na ocasião Alfredão ganhou a disputa com 38,47% dos votos válidos sendo escolhido por 19.640 eleitores. Seu vice-prefeito é Emanuel Medeiros, o Nel.



O Dia traz a 20ª reportagem da série "Primeiro Escalão de Alfredão" com o intuito de informar aos leitores o perfil de cada novo escolhido pelo prefeito eleito para chefiar suas equipes.

Secretaria Municipal de Cultura

Thiago Lopes Pinheiro dos Santos

Advogado, itaperunense, nascido em 12/01/1990. Filho de Vanderlei Pinheiro dos Santos, taxista e de Sandra Santiago Lopes de Oliveira, assistente social, ambos cariocas, porém com familiares naturais de Itaperuna. Os pais do novo secretário vieram para a maior cidade do interior do Rio cerca de um ano antes do nascimento do filho. Sr. Vanderlei trabalhou em várias grandes empresas como por exemplo, a antiga Leite Glória e a fábrica Boechat. Dona Sandra trabalhou no Hospital São José do Avaí por vários anos; durante aproximadamente 13 anos fez parte do quadro de funcionários na Unimed e retornou ao HSJA onde atua como assistente social no setor de oncologia.

Formado em Direito pela Unig, Campus V, em 2013; Dr. Thiago Lopes atuou na Defensoria Pública; exerceu a função de Assessor Jurídico na Secretaria de Gabinete da Prefeitura de Itaperuna. Ele concluiu o ensino médio no Colégio Estadual 10 de Maio.





Expectativa para a nova gestão: “Recebi o convite do prefeito Alfredão para contribuir na administração do município de Itaperuna junto a Secretaria de Cultura. Fiquei muito feliz e honrado com o pedido do prefeito e de pronto aceitei. Um ótimo e lindo desafio que estou com toda garra possível para executar. A Cultura é ampla em todos seus aspectos, é desenvolvimento humano, social e econômico que deve colaborar com o crescimento de Itaperuna. Creio que um trabalho em conjunto com as demais secretarias traga resultados tangíveis no que se relaciona a essa tão importante Pasta do governo."



Em relação a relevância da Secretaria para a cidade, Lopes destaca que "È importante estarmos sempre próximos aos movimentos culturais para que possamos juntos discutir a Cultura do nosso município, que por sinal é riquíssima. A administração do prefeito Alfredão é pautada em trabalho e transparência e durante todo este mandato trabalharemos diuturnamente em prol de uma Cultura forte atuante em seus mais diversos aspectos e de uma Itaperuna cada vez melhor."

O novo secretário deixou aos munícipes sua mensagem de determinação e felicitações a população - "Chegamos ao final de mais um ano. Agora é hora de manter a expectativa de 2021 com esperanças de grandes realizações. É hora de renascer e de florescer. Aproveitem este ano que está chegando para realizar todos os seus sonhos! Que sejamos iluminados pelas luzes da da união e da solidariedade, transformando os nossos dias em dias de felicidade. É tempo de refazer planos e trilhar o caminho para que Itaperuna se torne cada vez mais próspera e o povo cada vez mais feliz. É tempo de um futuro venturoso. Com esta esperança, desejo a todos muitas bênçãos e que 2021 seja de paz, saúde e muitas realizações. Que seja um tempo de fé e de novas conquistas. Boas Festas e Feliz Ano Novo a todo o povo itaperunense!"



Escolhas de Alfredão - Durante seu pronunciamento no último dia 04, o prefeito eleito falou sobre expectativas e motivos para as escolhas de seus escolhidos. "Agradeço a Deus por este momento. No governo passado anunciei por último a lista com os nomes e percebi que deveria fazer diferente dessa vez. Busco o lado técnico, orientação divina e a parceira durante toda a campanha política. Ser eleito pela segunda vez é orgulho, responsabilidade e temos que honrar todo povo. Não vamos dividir o município com objetivos políticos. Vamos governar para todos." O eleito acrescentou que "temos que buscar o melhor para Itaperuna e não apenas trabalhar para quem votou na gente. Somos cidade polo e temos que crescer, melhorar buscando a coletividade. Não importa o segmento, mas peço que todos tementes à Deus orem por nossa gestão", enfatiza Alfredão.



Confira as pastas e secretários do novo governo municipal:

Procurador Geral - Dr. Samuel Portela

Secretário de Governo - Murilo Rodrigues

Secretário de Gabinete - Dr. Marcelo Poeys

Secretário de Administração - Dr. João Paulo Medeiros

Secretário de Desenvolvimento - Helielcio Salles

Secretária de Controle - Paula Salles Rodrigues

Secretária de Receita - Martha Espoti

Secretário de Planejamento - Dr. Alessandre Seródio

Secretário de Saúde - Marcelo de Ferreira

Secretária de Educação - Tereza Cristina

Secretário de Assistência Social - Oliver Trajano

Secretário de Obra - Alexandre da Auto Escola

Secretário de Meio Ambiente - Frankilane Arcanjo

Secretário de Agricultura - Sérgio Zampier

Secretário de Defesa Civil - Major PM Luz

Secretário de Transporte - Ronaldo Ramos

Secretário de Esporte - José Maria Guimarães

Secretário de Turismo - Marcelo Nascimento

Secretário de Fazenda - Dr. Ivan Lacerda

Secretário de Cultura - Dr. Thiago Lopes

Diretor médico da UPA de Itaperuna - 1° Tenente Saulo Console

Diretor do Demut - Enio Borges