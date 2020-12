Música "Have Yourself a Merry Little Christmas" de Michael Buble foi interpretada pelo pianista e arranjador, André Codeço, e pelo Cabo PM Hamilton. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 24/12/2020 16:00 | Atualizado 24/12/2020 18:27

ITAPERUNA - É tempo de deixar o coração cintilar de amor, gratidão, alegria e muita luz! Os sentimentos que tocam a época mais mágica do ano brilham no 29º Batalhão de Polícia Militar de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Os heróis sem capa da corporação para reluzir o clima natalino em todos os corações das cidades de cobertura da Unidade produziram um vídeo com a música "Have Yourself a Merry Little Christmas" de Michael Buble, interpretada pelo pianista e arranjador, André Codeço, e pelo Cabo PM Hamilton.

A assessoria de imprensa do batalhão intitulado de "Guardiões do Noroeste" deixou registrado como mensagem um trecho da letra: "Tenha um feliz natal! Faça a época natalina alegre. De agora em diante nossos problemas estarão a quilômetros de distância...” Tradução do trecho da Música de Michael Buble (Have Yourself a Merry Little Christmas). Continua após vídeo.





De acordo com assessoria de imprensa da PM, seguindo diretrizes do Secretário de Estado da Polícia Militar e do 6° Comando de Policiamento de Área (CPA), o 29º BPM está com um policiamento específico visando a prevenção de roubos e furtos contra estabelecimentos comerciais e instituições bancárias. Para tanto, foi executado um treinamento que visa ajustar o plano de ação de cada setor empenhado para atuação em seus pontos sensíveis. Com este treinamento, a Polícia Militar se mantém preparada para agir com qualidade e preservar a segurança dos policiais militares e da sociedade neste tipo de ação criminosa. Continua após foto.

Ações de combate ao crime são diárias no batalhão de elite do estado do RJ, mas se intensificam nesta época de fim de ano. Foto: divulgação

O Setor de Relações Públicas (P5) acrescenta que "A Sala de controle de policiamento direciona equipes para pontos de interceptação, bloqueando as saídas da área do 29º BPM, composta por 9 cidades, com o objetivo de capturar os possíveis suspeitos. O Guardião do Noroeste Fluminense, está atento a mais esta modalidade criminosa! Conte sempre conosco! Sua segurança é a nossa prioridade."

O 6º CPA é comandado pelo coronel PM Meneses que assumiu em 7 de outubro tendo como subcomandante, coronel PM Castelano. Já o 29º BPM de Itaperuna é comandado pelo tenente coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020.

O 29º BPM de Itaperuna é comandado pelo tenente coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020. Foto: divulgação PM

Mensagem do Batalhão de Itaperuna, RJ. Foto: divulgação