Policiais militares da 2ª Cia. do 29º BPM de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, que atuam na localidade de Nova Bom Jesus se mobilizaram em uma campanha solidária entre os próprios agentes. Foto: divulgação

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Solidariedade, alegria e sorrisos marcaram a véspera de Natal de 131 crianças da comunidade Nova Bom Jesus, distrito do município de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais militares da 2ª Companhia do 29º BPM de Itaperuna distribuíram presentes aos pequenos. Na localidade há um Posto de Policiamento Comunitário, PPC, do qual, os agentes foram os idealizadores da ação desde a mobilização com a arrecadação das doações que foram adquiridas entre eles mesmos até a compra dos brinquedos e a entrega.

“Tive a honra em presenciar esta iniciativa e pude ver como deve ser prazeroso esses guerreiros poderem contribuir com as crianças que são o futuro de nossa nação”, disse um morador. Continua após foto.

Natal mais feliz para crianças de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense; distribuição de presentes arrecadados pelos PMs. Foto: divulgação

Heróis sem capa e do dia a dia. Atentos também ao protocolo de prevenção e combate a Covid-19, uma equipe foi responsável pela triagem dos pequenos com distribuição de álcool em gel e máscara sendo estes, os policiais: 3⁰ SGT Pedrosa e CB Lessa. Para a entrega também participaram os militares 1⁰ SGT Frias, 2⁰ SGT W. Caetano, 2⁰ SGT Machado. Continua após foto.

Por estarem presente na vida da população, servindo e protegendo a sociedade todos os dias, os policiais decidiram garantir a alegria da criançada realizando campanhas de arrecadação e entregas de brinquedos. Foto: divulgação

Estes atos já ocorreram na comunidade em ocasiões como o último Dia das Crianças e o Natal de 2019. "Para nós, pais, é muito gratificante ver alegria e felicidade dos nossos filhos e mais ainda é para nossos filhos terem essa oportunidade numa data especial. Ano passado minha filha também ganhou um brinquedo e como estou desempregado chego a ficar emocionado com essa atenção e dedicação com nossa comunidade", comentou outro morador. Continua após a foto.

Cerca de 130 meninos e meninas receberam brinquedos de PMs na véspera deste Natal. Foto: divulgação

O objetivo do ato solidário com certeza foi alcançado com sucesso sendo verificado nos sorrisos e olhares brilhantes dos meninos e meninas contemplados com o gesto. Mais uma missão cumprida pelos "Guardiões do Noroeste" mostrando que a corporação que se torna destaque no estado do Rio não apenas na segurança pública, porém indo além do tema da Instituição que é "Servir e Proteger". Fato comprovado com as estatísticas mensais positivas obtidas pelo batalhão com sede em Itaperuna. Continua após foto.

O PPC de Nova Bom Jesus tem como comandante o 1⁰ sargento PM Frias; já a 2ª Cia é comandada pelo tenente PM Patrick. O 29º BPM de Itaperuna é comandado pelo tenente-coronel PM Cruz. Foto: divulgação

Mensagem do Batalhão de Itaperuna, RJ. Foto: divulgação