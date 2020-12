Centro de Santo Antônio de Pádua na noite deste Natal, durante chuvas intensas. Foto: Pedro/divulgação

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Diversos municípios do Noroeste Fluminense registraram pontos de alagamentos após as chuvas intensas ocorridas, principalmente nas últimas 24 horas. Em Santo Antônio de Pádua, de acordo com o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, Cemaden, foram 49 milímetros em 24 horas no bairro Glória e ainda um acumulado de 48.8 milímetros no Centro; já no bairro Dezessete foram 40.6 milímetros em apenas 5 horas.



A professora Vania Dias, 50 anos, disse ao O Dia que a noite de Natal foi de chuva forte e novas cheias ocorreram na parte central da cidade onde mora. "Começou de repente, foi uma pancada que chegou a assustar. Em poucas horas já tinha ruas tomadas pelas águas. Se a previsão não falhar os moradores de áreas ribeirinhas precisam ficar atentos", comenta a moradora.







O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia alertado para a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, que poderia vir acompanhada de rajadas de vento (40-60 km/h).