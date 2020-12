Batalhão de Pádua postou em suas redes sociais comunicado lamentando a pedra do policial tido como exemplo pela PMERJ. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 28/12/2020 14:30 | Atualizado 28/12/2020 14:37

Santo Antônio de Pádua - O 36º Batalhão de Polícia Militar situado em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, emitiu em sua página oficial no Facebook uma nota lamentando a morte do policial militar Subtenente Assumpção tido como exemplo na PMERJ que faleceu por complicações do novo coronavírus. Ele era lotado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, CFAP. Em seu comunicado, a Unidade do interior comandada pelo coronel PM João Carlos cita "A Polícia Militar encontra-se de luto! Infelizmente o Subtenente Assumpção, lendário Sub Assumpção do CFAP, não resistiu as complicações causadas pelo Covid-19 e nos deixou! Ele foi responsável pela formação de milhares de alunos, transmitindo a todos muito mais do que ensinamentos militares.".



A assessoria de imprensa do 36º BPM acrescenta que "Levaremos conosco todas as lições de vida que esse ícone da PMERJ nos passou! É com muito pesar que nos despedimos de uma pessoa tão amada! Descanse em paz, Guerreiro!". A nota termina com a frase: Trate seus soldados como filhos, e eles darão a vida por você!"



Luto PMERJ - A Secretaria de Estado da Polícia Militar confirmou neste domingo (27), a morte do subtenente Jorge Alexandre Assumpção, vítima da Covid-19. Subtenente Assumpção, como era conhecido, foi infectado pelo novo coronavírus e precisou ser internado no dia 06 de dezembro, no Hospital Central da PM, no bairro Estácio de Sá, na região central do Rio de Janeiro.