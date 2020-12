Militares apreenderam 323 pinos de cocaína, 11 tabletes de maconha, R$ 3.355 em dinheiro e quatro celulares. Foto: divulgação/PM

Por Lili Bustilho

Santo Antônio de Pádua - Quatro suspeitos, sendo dois de 27 anos; um de 25 e outro de 20 foram surpreendido pela PM em operação de combate ao crime no bairro Mirante, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua-RJ) apreenderam 323 pinos de cocaína, 11 tabletes de maconha, R$ 3.355 em dinheiro e quatro celulares durante ação na rua Rua Sebastião Teixeira de Carvalho.

De acordo com a PM, os agentes foram verificar informações que indicavam o envolvimento de dois homens em um homicídio ocorrido no dia 21. Eles teriam se escondido em uma residência após cometerem o crime e a moto usada no assassinato estaria no local, segundo informações recebidas pela Polícia. Os militares realizaram um cerco e um dos suspeitos tentou fugir com uma sacola contendo os materiais apreendidos. Foi encontrado imóvel uma moto XTZ 660, cor preta. A dupla estava acompanhada de outros dois suspeitos. O fato foi apresentado à 136ª Delegacia Legal.