Preso foi levado à Central de Flagrantes na 143ª DL de Itaperuna e ficará à disposição da Justiça ao presídio Diomedes Vinhosa Muniz. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Bom Jesus do Itabapoana - Um jovem de 20 anos suspeito por tráfico e associação ao trafico de drogas em uma ação judicial que tramita na Comarca de Bom Jesus do Norte (ES), contra quem havia em aberto mandado de prisão preventiva, foi preso na cidade vizinha de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM localizaram o rapaz na Rua Enéias Primo da Silva, na comunidade do Monte Calvário sendo ele levado à Central de Flagrantes na 143ª DL de Itaperuna e ficará à disposição da Justiça ao presídio Diomedes Vinhosa Muniz.