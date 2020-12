PM realizou ação de combate ao crime na localidade chamada Ponte Seca. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 29/12/2020 10:00 | Atualizado 29/12/2020 11:06

Aperibé - Cento e vinte e cinco frascos de 50ml de ‘cheirinho da loló’ foram apreendidos em Aperibé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) receberam denúncia de que suspeitos por envolvimento com o tráfico de drogas teriam escondido uma mochila em um terreno baldio nas casinhas populares da localidade chamada Ponte Seca. Durante buscas, o objeto foi encontrado e o material apreendido. De acordo com a PM, não havia nenhum suspeito nas proximidades no momento em que foi feita a apreensão. O fato foi apresentado à 136ª Delegacia Legal, onde o caso foi registrado.