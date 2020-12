Município registra 646 pacientes curados. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 29/12/2020 11:00 | Atualizado 29/12/2020 11:07

ITALVA - A Secretaria Municipal de Saúde de Italva. no Noroeste Fluminense, divulgou no último boletim epidemiológico da Covid-19, 28/12, que a cidade possui 27 casos positivos da doença. São 687 confirmados desde o início da pandemia, sendo o aumento de 5 pacientes desde o boletim anterior publicado no dia 24 de dezembro. Em relação ao número de curados, o município registra 646 pessoas, o que representa 94% do infectados. Os dois bairros com maior número de casos são Parque Industrial, com 9 casos e a Boa Vista com 6 casos confirmados.

Veja abaixo a distribuição por bairros e distritos.

Ultimo boletim epidemiológico divulgado em Italva, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação