Município possui 1.572 casos confirmados e 24 óbitos desde do inicio da pandemia. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 29/12/2020 08:00 | Atualizado 29/12/2020 11:07

Bom Jesus do Itabapoana - A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, divulgou em seu último boletim epidemiológico (28/12) que o município teve cinquenta novos casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, aumentando o total para 1.572 casos confirmados. A cidade registrou 24 óbitos desde do inicio da pandemia.

O Hospital São Vicente de Paulo que é referência no atendimento de pacientes graves pelo SUS na Região e teve a capacidade da UTI da Covid-19 ampliada para 40 leitos segue com 100% das vagas ocupadas. Entre os bairros com o maior índice de infecção, a área Central lidera com 273; já o Pimentel Marques tem 261 infectado. O bairro Lia Márcia que vem logo em seguida tem 229 registros da doença. Já nos distritos, a Usina Santa Isabel conta 69 casos, seguida por Carabuçu que tem 50 e Bom Jardim com 26 registros.