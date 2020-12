Histórico de casos positivos é de 6.540 pessoas infectadas no período de pandemia. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 29/12/2020 11:58

ITAPERUNA - O município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, registrou em seu último boletim epidemiológico (28/12) 136 óbitos em decorrência de complicações da Covid-19. Vinte mortes estão em investigação. Nesta terça-feira, 29, a prefeitura divulgou em sua página oficial do Facebook uma nota lamentando a morte da servidora Maria Alzira, conhecida como Dona Alzira. "Ela estava na luta contra a covid-19, mas infelizmente não resistiu as complicações da doença. Prestamos os mais sinceros sentimentos de solidariedade à família e aos amigos.", consta no comunicado.



O histórico de casos positivos é de 6.540 pessoas infectadas no período de pandemia de 11 de março até 28 de dezembro. Ao todo, se recuperaram 6.126, deixando o município com 278 casos confirmados ativos, dos quais dois pacientes estão internados e 276 em isolamento domiciliar.