Carro de Hélio Sales é encontrado em Leopoldina, MG; empresário continua desaparecido. Foto: Folha Itaocarense

Por Lili Bustilho

Publicado 29/12/2020 15:40 | Atualizado 29/12/2020 15:40

ITAOCARA - O carro do empresário e presidente da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) de Itaocara, Aperibé e Cambuci, no Noroeste Fluminense, Hélio Amaral de Sales, de 52 anos, que está desaparecido desde o último sábado (26/12) foi encontrado pela polícia de MG. O veículo foi localizado nesta terça-feira, em Leopoldina, a cerca de 60 quilômetros de Itaocara e dentro havia materiais para churrasco como faca, garfo e sal.



De acordo com informações recebida pela Polícia, Hélio foi visto pela última vez saindo com seu carro, um Chevrolet Cruze, do Calçadão do Centenário, no Centro de Itaocara. Um casal de jovens estava dentro do carro, mas ambos conseguiram fugir da polícia. Não há detalhe obre os suspeitos, apenas de que o rapaz possuía tatuagens pelo corpo. Radares indicaram que o veículo circulava por Leopoldina em dias diferentes após o desaparecimento de Hélio. A polícia segue investigando o desaparecimento. Qualquer informação que ajude nas investigações deve ser comunicada pelo telefone (22) 3861-2170 (135ª DL de Itaocara) ou ainda podem se passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo whatsapp (22) 9.9980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.