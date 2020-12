De acordo com a Caixa Econômica Federal, os vencedores terão direito a um prêmio de R$ 540.313,50 cada. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

ITAOCARA - O Noroeste Fluminense teve um apostador ou apostadora que jogou na Lotofácil em Itaocara e tem direito a um prêmio de R$ 540.313,50, após acertar as 15 dezenas do concurso 2118.

Três apostas, sendo uma de Juruaia (MG), uma feita em Itaocara e outra em São José dos Campos (SP) – acertaram as 15 dezenas do concurso 2118, realizado na noite desta segunda-feira (28), em São Paulo. Os números sorteados foram 03-06-08-09-10-11-12-14-16-17-18-19-20-22-25. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os vencedores terão direito a um prêmio de R$ 540.313,50 cada, de um total de R$ 1.620.940,50.



Em 2018 a sorte também passou por Itaocara. Um apostador (a) acertou sozinho os cinco números do concurso 4.817 da Quina. O valor do prêmio foi de R$ 3.787.730,72. Os números sorteados foram 11, 13, 18, 23 e 45. Também em 2018 um apostador (a) de Santo Antônio de Pádua faturou R$5.818.007,36 na 10ª edição da Mega da Virada. O super prêmio saiu para 52 apostas.