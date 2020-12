Município possuí 385 casos confirmados ainda ativos, desse total, 4 pacientes seguem internados. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 30/12/2020 13:19

ITAPERUNA - Os municípios do Noroeste Fluminense enfrentam a retomada do crescimento da Covid-19. Itaperuna, de acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, registra um histórico de casos positivos de 6.647 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no período de pandemia - 11 de março a 29 de dezembro. Na cidade foram 136 mortes em decorrência de complicações da doença e mais 20 óbitos seguem em investigação.

O município possuí 385 casos confirmados ainda ativos, desse total, 4 pacientes seguem internados e os demais – 381 - se encontram em isolamento domiciliar. São, ao todo, 6.126 pessoas recuperadas. Foram 8.232 casos descartados e 168 ainda seguem em monitoramento.