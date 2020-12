Agentes da 135ª Delegacia Legal de Itaocara prenderam um jovem de 21 anos, por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, inclusive o suspeito teria confessado a autoria do assassinato de um empresário. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 30/12/2020 20:52 | Atualizado 30/12/2020 22:19

ITAOCARA - A Polícia Civil de Itaocara, no Noroeste Fluminense, através de um trabalho de inteligência do Grupo de Investigação Criminal (GIC) da equipe coordenada pelo delegado titular da 135ª Delegacia Legal, Dr. Rodrigo Maia, com apoio da polícia mineira localizou na tarde desta quarta-feira, 30, o cadáver de um homem no rio Pomba, no município de Cataguases, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia, um jovem de 21 anos, foi preso temporariamente por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, inclusive o suspeito teria confessado a autoria do assassinato do empresário, Hélio Amaral de Sales, de 52 anos, que estava desaparecido desde o último dia 26, quando foi visto ao sair de sua loja, no calçadão do Centro de Itaocara. A família da vítima confirmou que corpo encontrado é de Hélio. Uma reconstituição do crime foi feita e o preso contou detalhes.

Sem contato desde 26/12 - Desde o sumiço da vítima ninguém teria conseguido falar com ele, que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) em três municípios da Região, e nem teriam obtidos mais notícias. Assim que foi comunicada sobre o desaparecimento, a polícia civil iniciou as investigações. Hélio dirigia um carro Cruze LTZ 2017 branco e estava com uma camisa verde. O crime chegou a ser investigado como possível sequestro após a notificação que apontava inicialmente para este delito.

Veja nas imagens, que o suposto autor do crime teria comprado passagem em Leopoldina, MG; depois teria desembarcado em Santo Antônio de Pádua e teria entrado em um hotel junto com o empresário.





Início das pistas - Várias equipes da delegacia de Itaocara com apoio de agentes da Civil de Conceição de Macabu, RJ, se empenharam em buscas por imagens de câmeras de segurança. Um desses monitoramentos flagrou a vítima passando por volta de 12h40, do dia 26 de dezembro, aparentemente sozinha, saindo de Itaocara em direção à Santo Antônio de Pádua, onde segundo investigações, estaria indo buscar uma pessoa na rodoviária - que seria o jovem preso.

De posse de uma informação obtida pela polícia, de que o carro do empresário teria saído de um hotel ainda em Pádua, a busca por imagens chegou a cena que mostra o veículo entrando no referido estabelecimento às 13h03 do dia do crime, aparentemente com um homem no banco do carona que estaria usando uma blusa com listra branca na altura do tórax.

Novas pistas - Agentes da 135ª DL foram à rodoviária paduana buscar câmeras de um possível homem, com as características observadas nas imagens do hotel, que provavelmente teria saído de Leopoldina, MG, onde o carro da vítima teria sido visto transitando, sendo inclusive o local da localização e apreensão do veículo feita dois dias após o desaparecimento, isto em 28/12. Uma pessoa desceu do ônibus justamente com origem da cidade mineira, às 11h45. Diante das suspeitas, os policiais requisitaram o cadastro dos passageiros, o que possibilitou a identificação do possível autor do desaparecimento de Hélio.

Prisão e confissão - De acordo com a Polícia, o jovem inicialmente negou as acusações, mas depois de perceber o conjunto probatório colhido, resolveu colaborar e confessar o crime, inclusive apontando o local onde tinha jogado o corpo do empresário. Uma reconstituição do crime foi feita. O suspeito teria dito que após um desentendimento no hotel, por ter conhecimento de artes marciais, teria golpeado o homem e deduzindo que tinha o matado se preocupou em retirar o corpo do local colocando-o na mala do carro e seguindo para Minas Gerais. O empresário teria retomado a consciência, fazendo barulhos e o rapaz, desesperado, teria entrado em uma estrada deserta indo até uma ponte onde pegou algumas pedras colocou em uma mochila e terminou de sufocar a vítima. Com o empresário já morto, o jogou da ponte e permaneceu com o automóvel abandonando apenas ao passar por uma equipe policial dias após o assassinato.

O crime chocou a população do interior do estado do Rio. O suspeito está na sede da 135ª DL e nesta quinta-feira, 31, deverá ser levado à unidade prisional onde ficará á disposição da justiça. O delegado Rodrigo Maia estava de férias, mas a interrompeu para dar continuidade nas investigações juntamente com o chefe e agentes do GIC. Na delegacia, moradores parabenizaram o trabalho da polícia e gritaram palavras como "assassino" e "justiça".





A CDL de Itaocara, Aperibé e Cambuci emitiu nota lamentando a morte do presidente e parabenizando o trabalho policial, confira o comunicado:

"A CDL de Itaocara vem a público informar, o falecimento do nosso Presidente, Hélio Sales. Homem que nos deixou um legado de realizações. Graças ao seu dinamismo, a nossa CDL, sempre teve papel central, durante todo o seu mandato. Inúmeros foram os cursos que oferecemos. Os eventos que realizamos, graças ao trabalho FORMIDÁVEL do Presidente Hélio Sales. Só para citar um: o I Festival Gastronômico de Itaocara, realizado ano passado, antes da pandemia, que foi um imenso sucesso e nasceu do diálogo do Hélio com o SEBRAE, que depois trouxe a Prefeitura. E MILHARES de Pessoas compareceram. Agora mesmo, na pandemia, nos liderou, nos fez presente, em todas as reuniões, junto ao Governo Municipal, quando decisões eram tomadas. Humano, sempre defendeu, em primeiríssimo lugar, a saúde e a segurança da população, dos funcionários e dos lojistas. É difícil crer. Precisamos pedir muito a Deus que nos ampare nesse momento, para que consigamos prosseguir, como o Hélio gostaria. Queremos agradecer a Polícia de Itaocara pela extrema dedicação que demonstraram, desde o primeiro momento, buscando desvendar este crime bárbaro. Vocês merecem o agradecimento de todos os itaocarenses, pois o Hélio Sales era uma pessoa muito importante para todos que vivem em nossa Aldeia da Pedra. A esposa Liete, aos filhos Pedro e Rafael, aos irmãos, a mãe, ao sogro, a sogra, aos cunhados, enfim, A TODOS, declaramos NOSSA IMENSA TRISTEZA. Pedimos a Deus que o receba de braços abertos no céu e que esteja ao nosso lado, confortando o coração dilacerado pela dor, assim concluiu a diretoria da CDL dos municípios de Itaocara, Aperibé e Cambuci."