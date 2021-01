Participaram da reunião junto ao prefeito, Gean Marcos, a Secretária Municipal de Saúde, Bárbara Fenta e o Procurador Geral, Dr. Celso Huylem. Foto: Blog Messias Lucas

Por Lili Bustilho

São José de Ubá - O ano começou com a garantia de renovação no convênio da prefeitura de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, com o Hospital São José do Avaí, HSJA. O prefeito eleito, Gean Marcos Pereira da Silva, se reuniu na última semana de 2020 com o administrador da Conferência Avaí, Renato Freitas, mantenedora do HSJA, para consolidar o ato que entrou em vigor neste dia 01.



Na ocasião, participaram da reunião, a Secretária Municipal de Saúde, Bárbara Fenta e o Procurador Geral, Dr. Celso Huylem. Em uma rede social, o novo prefeito disse que “Essa foi a segunda reunião com a administração do Hospital São José do Avaí para discutir os últimos detalhes em relação a elaboração do convênio, que passa a vigorar a partir do dia primeiro." O prefeito ubaense pontuou que “O nosso maior compromisso e a prioridade no governo é com a saúde da população ubaense, sem distinção, É Tempo de Recomeçar…”.