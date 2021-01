Presa estava na condução do veículo Hyundai, modelo Creta de cor preta, ano 2018. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 05/01/2021 17:00

ITAPERUNA - Uma mulher de 30 anos foi presa com carro roubado, na Rua Presidente Sodré, Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Ela estava na condução do veículo Hyundai modelo Creta de cor preta, ano 2018, placa LTE-2032. Ao ser questionada sobre a aquisição do automóvel, a suspeita contou ter comprado de uma pessoa, mas não lembrava o nome do vendedor. Acrescentou dizendo ter pagado R$ 23 mil de entrada e o restante seriam em 36 parcelas de R$ 1.400, e que o vendedor havia sumido depois de ter sido feita a negociação. A mulher foi autuada no crime de receptação na 143ª DL e permaneceu à disposição da Polícia Civil. O carro permaneceu apreendido.