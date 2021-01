Policiais realizaram buscas pelo local após receberem denúncia anônima. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Cambuci - Onze buchas de maconha e quatro pinos de cocaína foram apreendidos por policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) em uma área que fica no Morro do Querosene, fundos do cemitério municipal do distrito de São João do Paraíso, Cambuci, no Noroeste Fluminense. Os policiais realizaram buscas pelo local após receberem denúncia anônima, mas não conseguiram informações sobre quem seria o responsável pelo droga. O fato foi apresentado à 142ª DL.