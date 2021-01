Autuado na 136ª DL por crime análogo ao tráfico de drogas, o jovem responderá em liberdade. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Santo Antônio de Pádua - Um adolescente de 16 anos foi apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas no bairro Mangueirão, Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36ª BPM foram ao local, após denúncia de comercialização de entorpecentes. De acordo com a PM, depois de abordar o infrator na praça da comunidade com um pino de cocaína e R$ 124, a equipe seguiu com o jovem o até sua residência que fica dos fundos do campo de futebol, onde outros 243 pinos idênticos eram mantidos escondidos, além oito tabletes de maconha, réplica de pistola e um estojo de calibre 38. Ele foi autuado na 136ª DL e responderá em liberdade.