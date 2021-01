Apreensão de 78 tabletes de maconha e 152 pinos de cocaína. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Santo Antônio de Pádua - Um homem, de 35 anos, foi preso por possível envolvimento com o tráfico de drogas, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM, após denúncias de tráfico em um beco no Morro da Caixa d’Água, surpreenderam o suspeito nas proximidades. De acordo com a PM, ao ser questionado sobre a denúncia, o homem autorizou a entrada dos militares em sua residência informando que não havia nada de ilícito na casa. Durante as buscas, foi encontrado no banheiro do imóvel um revólver e munições no quarto.

O suspeito confessou que a arma era de sua propriedade e que não havia mais nada ilegal na casa, mas os agentes teriam percebido que tinha terra revirada no quintal e ao cavar encontraram uma sacola grande com 78 tabletes de maconha e 152 pinos de cocaína. O fato foi apresentado à 136ª Delegacia Legal e o preso autuado no artigo 33 da Lei 11343/06 e artigo 14 da Lei 10826/03.