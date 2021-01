Deputado estadual e vice-presidente da Alerj, Jair Bittencourt, esteve na solenidade de posse do prefeito, Alfredão e vice, Nel, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 01/01/2021 19:16 | Atualizado 01/01/2021 20:02

TAPERUNA - O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Jair Bittencourt, participou nesta sexta-feira, dia 1º, da solenidade de posse do novo prefeito, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão (PSD); do vice, Emanuel Medeiros da Silva, o Nel (PP) e dos 13 vereadores eleitos em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O deputado estadual que já governou a maior cidade da Região, foi convidado durante a cerimônia pelo presidente da Casa Legislativa Municipal, o vereador Sinei Torresmo, para discursar.

Concluindo os pronunciamentos dos convidados, Jair Bittencourt, saudou a todos e salientou que "Deixo registrado minha felicidade com as eleições em Itaperuna, mas abordo também a expectativa que a população tem frente ao governo que se inicia. Não farei juízo de valores nem vou avaliar ninguém. Quero falar da eleição do Alfredo e do Nel e dos vereadores que apoiam esta gestão. Precisamos preencher as manchetes da imprensa do estado do Rio com assuntos positivos de Itaperuna, ou seja, com realizações. Nosso povo anda humilhado, de cabeça baixa, sem poder bater no peito e dizer que é itaperunense e que a cidade é próspera. Não por culpa da população”, declarou. Continua após foto.

Publicidade

Deputado estadual e vice-presidente da Alerj, Jair Bittencourt, manifestou apoio do governo estadual ao prefeito de Itaperuna. Foto: divulgação



O deputado estadual ainda destacou que "A expectativa que se gera com essa posse é a de ser feito um governo transparente, limpo, onde as pessoas possam saber o que está sendo realizado. Na situação que o país enfrenta, com a crise financeira mundial e a pandemia ninguém espera um governo milagroso. O que o sentimento da população transmite é que se fale a verdade. Que use os recursos públicos com dignidade, eficiência e transparência. Que se cuide da saúde, da infraestrutura da cidade, da produção agrícola, da geração de empregos. Sabemos que não é fácil, mas é muito fácil sim falar a verdade ao povo. Talvez, o grande erro da maioria dos políticos é subir em um palanque e na hora de conseguir o voto prometer uma coisa e quando senta na cadeira para governar fazer outra. Acompanhei a campanha de vocês dois, Alfredo e Nel, e sei que vocês não farão isso. Alfredo, você é um homem vindo de origem simples e popular, a imensa maioria dos seus votos veio das camadas mais simples. Isso ficou ficou claro para a população que te deu cerca de 20 mil votos para voltar a ser prefeito de Itaperuna”, enfatizou Bittencourt. Continua após foto. "A expectativa que se gera com essa posse é a de ser feito um governo transparente, limpo, onde as pessoas possam saber o que está sendo realizado. Na situação que o país enfrenta, com a crise financeira mundial e a pandemia ninguém espera um governo milagroso. O que o sentimento da população transmite é que se fale a verdade. Que use os recursos públicos com dignidade, eficiência e transparência. Que se cuide da saúde, da infraestrutura da cidade, da produção agrícola, da geração de empregos. Sabemos que não é fácil, mas é muito fácil sim falar a verdade ao povo. Talvez, o grande erro da maioria dos políticos é subir em um palanque e na hora de conseguir o voto prometer uma coisa e quando senta na cadeira para governar fazer outra. Acompanhei a campanha de vocês dois, Alfredo e Nel, e sei que vocês não farão isso. Alfredo, você é um homem vindo de origem simples e popular, a imensa maioria dos seus votos veio das camadas mais simples. Isso ficou ficou claro para a população que te deu cerca de 20 mil votos para voltar a ser prefeito de Itaperuna”, enfatizou Bittencourt.

Cerimônia de posse dos eleitos dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal realizada no plenário da Câmara Municipal de Vereadores em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

O parlamentar ao se dirigir ao prefeito disse ainda que "Estou com meu coração carregado de alegria porque vocês assumem mais experientes e maduros, com mais conhecimentos de causa, com um vice-prefeito alinhado que não vai te trair, nem aborrecer e vai te ajudar. Também terás uma Câmara de Vereadores que tem tudo para dar certo, pois há representação de todas as pessoas inclusive os distritos, as pessoas mais simples que quando a administração não funciona. Com todos estes aspectos tenho certeza, Alfredo, que seu governo será uma grande gestão. Te dou o meu apoio, como vice-presidente da Alerj transmito o abraço do Governador, Claudio Castro, e do presidente, André Ceciliano. Eles pediram para te dizer que você conte com o apoio do governo do estado com recursos. Não vou detalhar o que vai ser feito, pois isso o próprio Alfredo fará durante o mandato, mas vamos ajudar muito o município”, comentou.



Jair Bittencourt se manifestou em relação a presença da cerimônia. "Fiz questão de estar na posse do prefeito da minha cidade. Não só como deputado do estado, do interior, mas peço licença aos amigos dos outros municípios para falar como cidadão itaperunese. Como um ex-prefeito do município e ex-secretário de administração, conheço a máquina pública de Itaperuna e desejo de coração, além de ter certeza que também é desejo de cada itaperunense independente de quem votou, que o governo seja próspero. Queremos um governo assertivo. A população não aceita que sejam feitos governos obscuros", comentou. "Estou com meu coração carregado de alegria porque vocês assumem mais experientes e maduros, com mais conhecimentos de causa, com um vice-prefeito alinhado que não vai te trair, nem aborrecer e vai te ajudar. Também terás uma Câmara de Vereadores que tem tudo para dar certo, pois há representação de todas as pessoas inclusive os distritos, as pessoas mais simples que quando a administração não funciona. Com todos estes aspectos tenho certeza, Alfredo, que seu governo será uma grande gestão. Te dou o meu apoio, como vice-presidente da Alerj transmito o abraço do Governador, Claudio Castro, e do presidente, André Ceciliano. Eles pediram para te dizer que você conte com o apoio do governo do estado com recursos. Não vou detalhar o que vai ser feito, pois isso o próprio Alfredo fará durante o mandato, mas vamos ajudar muito o município”, comentou."Fiz questão de estar na posse do prefeito da minha cidade. Não só como deputado do estado, do interior, mas peço licença aos amigos dos outros municípios para falar como cidadão itaperunese. Como um ex-prefeito do município e ex-secretário de administração, conheço a máquina pública de Itaperuna e desejo de coração, além de ter certeza que também é desejo de cada itaperunense independente de quem votou, que o governo seja próspero. Queremos um governo assertivo. A população não aceita que sejam feitos governos obscuros", comentou.

Publicidade

Concluindo seu pronunciamento, o parlamentar deixou uma reflexão. "Estamos vendo também na Assembleia Legislativa do estado, o desespero de muitos que para chegarem lá prometeram e se comprometeram com muitas coisas, mas depois não possuem condições de cumprir. Esse ano de 2020 vai ficar marcado na humanidade. Se não fomos capazes de aprender com o sofrimento que estamos passando será difícil aprende com algo. Ver pessoas roubando dinheiro destinado a Covid-19. Matando pessoas, falando que há tratamentos onde não existe, fazendo procedimentos desnecessários e a gente vendo inúmeras pessoas morrerem porque não tiveram um tratamento adequado é inaceitável. Em todas as esferas dos poderes executivo, pessoas que tiveram a frente deixaram que irmãos nossos morressem para sustentar mentiras e disputas eleitorais. Então desejo a todos os leitos de Itaperuna um excelente mandato. Que os próximos 4 anos seja de harmonia entre os poderes legislativo e executivo, que seja de alegria e prosperidade. Um feliz ano novo e que Deus nos proteja com um ano de paz e atitude”, finalizou.