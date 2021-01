Cerimônia de posse dos eleitos de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 01/01/2021 20:21

VARRE-SAI - Com uma cerimônia discreta, sem a presença do público, devido à pandemia do novo coronavírus, na Câmara Municipal de Varre-Sai na manhã desta sexta-feira (01/01), foram empossados o prefeito reeleito de Varre-Sai, Silvestre José Gorini, juntamente com o vice-prefeito João Batista de Souza Freitas (João do Godo) e 9 vereadores eleitos para a Legislatura 2021/2024.



O prefeito Silvestre, estava acompanhado do filho Giovanni, da nora Rose e dos netos Maria e Pedro Gorini e o vice João Batista, da filha Juliana e de Maria das Dores Alves Moreira. O vice-prefeito João Batista de Souza Freitas falou que o objetivo é ajudar o prefeito a fazer o melhor pelo município. “Agradeço a Deus, minha família e a todos que confiaram em nós. Agradeço aos secretários, quero me colocar à disposição dos vereadores e ajudar ao prefeito Silvestre no que for necessário em prol do município”, disse.



No ano em que completará 60 anos dedicados à Medicina, aos 88 anos, Silvestre José Gorini, o Dr. Silvestre, inicia seu terceiro mandato, sendo o primeiro de 1997-2000 e o segundo de 2017-2020.



Com muita serenidade, o prefeito reeleito deixou claro que possui muita força e ânimo para lutar pelo melhor de Varre-Sai e lembrou a importância de andar lado a lado com a Câmara. “A convivência entre o Executivo e o Legislativo é a essência da democracia. Temos que ter uma vida independente e harmônica. A situação da Prefeitura, apesar da pandemia e a despesa que nos trouxe, está boa. Todos aqueles que prestaram serviço e funcionalismo foram pagos até o dia 31 de dezembro, chegamos ao dia 01 de janeiro sem dever nada a ninguém. A nossa função, minha como dos vereadores, é fazer tudo para que o povo seja beneficiado e pode ter certeza que é isso que irei fazer. Hoje, mais uma vez, tomamos posse como prefeito eleito de Varre-Sai. Vamos entrar no meu terceiro mandato com a mesma disposição e confiança de fazer sempre mais por nossa terra”, afirmou o prefeito Silvestre. Continua após foto.

Na ocasião, também foram empossados os 9 vereadores eleitos: Antônio Said de Oliveira Júnior, Cláudio Magno Paulanti, Fabrício Geraldo Pimentel, Jean Pierre Vieira Valentim, José Carlos Monteiro, José Pedro Rodolfi Júnior, Luiz Carlos dos Santos Mota, Rafael de Oliveira Ramos e Waltair Antônio Nery dos Santos.



E aconteceu a escolha da Mesa Diretora da Câmara, sendo eleito para presidente (por 6 x 3), Luiz Carlos dos Santos Mota (Marajá) e como vice-presidente José Pedro Rodolfi Júnior, primeiro secretário Fabrício Pimentel e segundo secretário Rafael Ramos. “Agradeço a todos os vereadores que confiaram em mim. Quero prometer a todo o povo de Varre-Sai que farei o meu melhor, presidindo essa Casa, trabalhando pelo povo e o bom andamento do Executivo”, concluiu,



A cerimônia foi antecedida da Missa de Posse que aconteceu às 9 horas, na Paróquia Pessoal Nossa Senhora das Graças. E seguida, pela Missa de Posse às 19 horas, na Paróquia São Sebastião.



