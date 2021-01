Após ação de combate ao crime, artefato permaneceu apreendido na Delegacia de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

ITAPERUNA - Um rapaz foi detido no bairro Cidade Nova, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, portando uma espécie de simulacro rústico de arma, fabricado de forma artesanal com pedações de madeira e fita adesiva. Moradores desconfiaram da atitude do suspeito e acionaram o 29º BPM (Itaperuna-RJ) que o abordou na Rua Diogo Cabral de Melo. O fato foi apresentado à 143ª DL onde o suspeito prestou depoimento e depois foi liberado, mas o artefato permaneceu apreendido.