Solenidade de posse do novo prefeito, vice e vereadores de Aperibé, no Noroeste Fluminense.

Por Lili Bustilho

Publicado 02/01/2021 11:55

APERIBÉ - Foi realizada nesta sexta-feira, dia 1º, a cerimônia de posse do novo prefeito, Ronald de Cássio Daibes Moreira, o Roninho; vice-prefeito, Alexandre Sardinha e dos 9 vereadores, eleitos em Aperibé, no Noroeste Fluminense. A solenidade foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. O parlamentar Jhonata da Silva Fernandes Lopes foi eleito o novo presidente do Poder Legislativo Municipal.



Jhonata ocupará a cadeira de presidente por dois anos consecutivos e as demais cadeiras serão ocupadas pelos os vereadores: Luiz da Costa Lima, Cristiano Gonçalves Maria, Daniel de Oliveira Fagundes, Pedro Paulo Ferreira Pena, Luciano Moreira da Silva, João Carlos Games, Celio Leal Pinheiro e Elizabete Nunes da Fonseca Silva.



A chave da Prefeitura foi entregue pelas mãos do vereador Pedro Paulo para o novo prefeito. Já a chave da Câmara Municipal foi entregue pela as mãos do ex-vereador e presidente Genilson Faria ao novo vereador Luizinho. Jhonata após ser eleito novo presidente do Legislativo, recebeu das mãos do vereador Luizinho a chave.





Solenidade de posse do novo prefeito, vice e vereadores de Aperibé, no Noroeste Fluminense. Foto: Via/ TV Aldeia

