Solenidade de posse do novo prefeito, vice e vereadores de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 02/01/2021 12:38

Santo Antônio de Pádua - Nesta sexta-feira, dia 1º, tomaram posse em cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal de Vereadores em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, o prefeito eleito, Paulo Roberto Pinheiro Pinto, o Paulinho da Refrigeração, do PTB; seu vice, Jadir Pereira De Barros Junior, do PL e treze vereadores eleitos.

O novo prefeito em seu pronunciamento disse em seu discurso que "Não fizemos promessa, fizemos compromisso durante a campanha por isso que passamos a virada do ano já trabalhando dentro do hospital Hélio Montezano. A meia-noite chegaram todos os remédios que estavam faltando, os equipamentos para realizarem qualquer tipo de cirurgia. Precisávamos trazer essa segurança para a população paduana. Me resguardei durante estes últimos dias em respeito ao final do mandato porque reconheço que acabam os recursos, o desânimo e cansaço dos vários anos de governo batem, enfim deixaram o município abandonando então temos um compromisso serio com a saúde da nossa população. O ano será difícil, mas vamos seguir determinados e atuar pelo paduano. Vamos entrar em um mês de janeiro de arrecadação um pouco imprevisível, deixar de arrecadar mais de R$ 9 milhões por mês do governo federal que vinham do auxilio emergencial e que circulava pelo comercio da cidade.", explica.

Publicidade

Foram empossados os vereadores: Maria Dib, Tourinho, Renan do Rossi, Carlos Cunha, Eltinho Brum, Flavio Macre, Chiquinho Andrade, Oziel Magalhães, Wilson do Brizola, Eliana Blanc Souza, Serginho Caires, Perereca e Sebastião da Padaria Carioca.

O parlamentar Luiz Carlos da Silva, o Tourinho, foi eleito presidente da Casa Legislativa Municipal; Oziel Magalhães é o vice; Wilson Paes Rodrigues, o Wilson do Brizola, o primeiro-secretário; Sérgio Caires é o segundo-secretário. A votação foi concluída com 12 votos a favor e 1 contra a oposição da Mesa.

Publicidade

Nas redes sociais, o prefeito agradeceu a população pela confiança e deixou uma mensagem de expectativa - "Iniciamos um novo ciclo de nossa linda Santo Antônio de Pádua, um ciclo de esperança, de renovação e de tempos melhores para nosso povo. Temos plena convicção que não será uma tarefa fácil, mas o desafio é tão grande quanto a nossa vontade de mudar a vida do nosso povo e trazer novamente o orgulho aos olhares e sorrisos de nossa gente! Junto a Jadir Jr e toda nova equipe do nosso governo desejamos a cada cidadão paduano um feliz 2021, repleto de realizações e muito trabalho pela nossa cidade!", citou a nota.

Paulinho da Refrigeração teve 39,01% dos votos. Foram 9.243 votos no total.

Publicidade

Solenidade de posse do novo prefeito, vice e vereadores de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Publicidade

Solenidade de posse do novo prefeito, vice e vereadores de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Solenidade de posse do novo prefeito, vice e vereadores de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet