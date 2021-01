Prefeito, vice e vereadores tomam posse em São José de Ubá, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/01/2021 13:21

SÃO JOSÉ DE UBÁ - Aconteceu na manhã desta sexta-feira dia, 01, no plenário da Câmara de Vereadores do município de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, a sessão solene de posse do prefeito, Gean Marcos Pereira da Silva e o vice, Rodrigo Carneiro Freire, além dos 9 vereadores eleitos. O ato foi presidido interinamente pela vereadora Ivany Oliveira Silva e pelo vereador Leonardo Xavier Periard, onde os mesmos conduziram a posse dos parlamentares que vão compor a sétima legislatura: Carlos Alberto de Souza, Dadson José Martins Estephaneli, Gustavo Cabral Vieira, Jorge Fernando Diniz Valeriote, Luciano Cruz Pavan, Pollyanna Sueth Silva de Almeida, Vania Maria dos Santos Borges.

Em suas redes sociais, o novo prefeito deixou sua mensagem de expectativa e gratidão. "Sim, chegou a hora! Todos os dias, agradeço a Deus e ao povo de São José de Ubá por terem me proporcionado mais esta vitória em minha vida. Vamos recomeçar juntos! Fazer São José de Ubá voltar a sorrir!", cita a nota. Gean ainda acrescentou dizendo que "Por mais que 2020 tenha sido um ano difícil para todos nós, uma palavra tem que ser sempre lembrada: superação. Afinal tivemos que nos reinventar, adaptar nossa rotina, conciliar trabalho e vida familiar. Mudamos todos os nossos planos. Mas isso não significa desanimar e sim, erguer a cabeça e seguir em frente. O ano acabou, mas nós estamos, aqui, firmes e confiantes num futuro melhor."

Mesa Diretora - Para a eleição da mesa diretora ano 2021/2022, apenas uma chapa se candidatou sendo eleita por 9x0, esta é composta pelos vereadores: presidente, Jorge Fernando Diniz Valeriote; vice-presidente, Pollyanna Sueth Silva de Almeida; Luciano Cruz Pavan, primeiro-ecretário e Dadson José Martins Estephaneli, o segundo-secretário.



Na sequência, foi empossado o chefe do Executivo Municipal e seu vice. Após o juramento e o discurso de posse, Gean Marcos anunciou o seu grupo de secretariado que o ajudará na gestão 2021/2024.





Primeiro escalão de SJU

Presidente do Ubá Preve – Josilene Oliveira Siqueira Lopes

Procurador Geral – Celson Huylem da Silva Melo

Secretária de Assistência Social – Fernanda Rodrigues Monteiro

Secretária de Cultura – Pricila Correia

Secretária de Educação – Veronica Tavares Verdan Masieiro

Secretário de Administração – Gilson Vilas Boas Toledo

Secretário de Agricultura – Maxsuel Braga Silva

Secretário de Chefe de Gabinete – Simarley Sepulvida Coutinho

Secretário de Controle Interno – José Francisco da Cruz Quifer

Secretário de Esporte – Carlos Roberto Coelho Marinho

Secretário de Fazenda – José Hylen Gomes Ney

Secretário de Habitação – Nelci Marques Silva

Secretário de Meio Ambiente – Bismarque José Ney

Secretário de Obras – (NÃO FOI ANUNCIADO)

Secretário de Saúde – Barbara Vieira Fenta

Secretário de Segurança Pública – Ronaldo Marina de Freitas

Secretário de Transporte – Igor Rodrigues da Silva

Prefeito, Gean Marcos Pereira da Silva. Foto: divulgação

Posse dos eleitos em São José de Ubá, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação