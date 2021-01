Posse do prefeito, vice e vereadores eleitos em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Publicado 02/01/2021 14:34

LAJE DO MURIAÉ - Nesta sexta-feira, dia 1º, tomaram posse em cerimônia realizada no plenário da Câmara de Vereadores em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense, o prefeito eleito, Eudocio Moreira Cardozo, o Netinho do Dinésio (PL) e seu vice-prefeito, Araceli de Rezende Silva, o Maestro Araceli (PT), além de 9 vereadores. A cerimônia foi discreta, sem a presença do público, devido à pandemia do novo coronavírus.



O prefeito estava acompanhado do filho, da esposa Maria, dos pais e irmão. Já o vice, Araceli, com a esposa Claudia e família. O chefe do Executivo e os vereadores foram eleitos em novembro do ano passado. As maiores bancadas na Casa Legislativa serão do MDB e PSC, com 3 vereadores cada um. O PDT elegeu dois vereadores e o PT um parlamentar. Continua após foto.

Mesa Diretora - Igor da Areia foi eleito presidente da Câmara. A escolha foi feita através de votação, foram formadas duas chapas; sendo chapa 1 composta por Gustavo do Idi, Getúlio, Cazé e Thiago do Manguinho. Já a chapa 2, que foi a vencedora com 5 votos, formada Igor Batatinha, Juliano, Lucas Terra, Rogério Peão e Juninho da Paca.





Veja quem são os parlamentares do município:



*Igor Batatinha, do PT, tem 34 anos, é solteiro e tem ensino médio completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

*Juninho do Paca, do PSC, tem 40 anos, é casado e tem ensino fundamental completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 42.000,00.

*Thiago do Maguinho, do PSC, tem 26 anos, é solteiro e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 18.500,00.

*Gustavo do Idi, do PSC, tem 39 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de farmacêutico e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 28.686,30.

*Rogerio Peão, do PDT, tem 53 anos, é casado e tem ensino fundamental incompleto. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

*Lucas Terra, do PDT, tem 32 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de servidor público estadual e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 42.999,30.

*Getúlio, do MDB, tem 65 anos, é viúvo, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino médio incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 23.542,23.

*Juliano, do MDB, tem 42 anos, é casado e tem ensino médio completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

*Cazé, do MDB, tem 56 anos, é divorciado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 675.676,84.





