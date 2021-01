Reeleito, prefeito Severiano Rezende é empossado com o vice e 11 vereadores de Natividade, no Noroeste Fluminense. Foto: rádio Natividade FM

Por Lili Bustilho

Publicado 02/01/2021 14:57

NATIVIDADE - Nesta sexta-feira, dia 1º, tomaram posse em cerimônia realizada no plenário da Câmara de Vereadores em Natividade, no Noroeste Fluminense, o prefeito reeleito, Severiano Antonio dos Santos Rezende, o Severiano Neném (PROS); seu vice, Thiago Cordeiro Machado, o Thiago do Agudo e 9 vereadores. A cerimônia foi restrita e sem a presença de público – apenas poucos convidados. Por unanimidade, também foi eleita a mesa diretora da Câmara, que será presidida este ano pelo vereador Filho Barreto, que terá como vice, Luizinho Costa, além de Evando “Paçoquinha” e subtenente Cunha, como primeiro e segundo secretários, respectivamente.

Veja quem são os vereadores eleitos, de acordo com informações do TSE:

*Mayco do Candinho, do PSD, tem 38 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 42.686,86.

*Claudão, do PSC, tem 42 anos, é casado e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 3.000,00.

*Lucas Merson, do PROS, tem 39 anos, é solteiro e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 6.500,00.

*Filho Barreto, do PROS, tem 54 anos, é casado e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 11.500,00.

*Kará, do PDT, tem 40 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de cabeleireiro e barbeiro e tem ensino fundamental completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 3.600,00.

*Luizinho Costa, do PDT, tem 53 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 101.939,11.

*Evando Paçoquinha, do PDT, tem 43 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 30.075,39.

*Moskinha, do MDB, tem 43 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de comerciante e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 303.000,00.

*Sabará, do MDB, tem 45 anos, é divorciado e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 45.000,00.

*Fabiano do Bim, do MDB, tem 26 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de veterinário e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 18.000,00.

*Subtenente Cunha, do DEM, tem 50 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de policial militar e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 52.000,00.

Confira o primeiro escalão do município

Educação – Paula Ferreira

Turismo e Governo – Júlio César “Picina”

Desenvolvimento Agropecuário – Jucelino Lima Garcia "Tilico"

Estradas Vicinais – Mauricélio Estanislau

Administração – Pedro César

Defesa Civil – Ademilson Mirada

Saúde – Marília Serrano

Desenvolvimento Urbano – José Pascoal Teixeira

Transporte – Carlos Hamilton Baião

Assistência Social – Lúcia Regina Vieira

Meio Ambiente – Marcos Paulo Pinho

Desenvolvimento Econômico – Rogério Alvarez

