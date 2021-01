Léo Coutinho e vereadores eleitos tomam posse em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/01/2021 15:39

PORCIÚNCULA - Nesta sexta-feira, dia 1º, tomaram posse em cerimônia realizada no plenário da Câmara de Vereadores em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, o prefeito reeleito, Leonardo Paes Barreto Coutinho, o Léo Coutinho (Solidariedade); o vice-prefeito, Andrio José Peixoto Leal Zanirati, o Andrinho (Cidadania). A primeira sessão do ano foi presidida pelo vereador, Riandro Petrucci (PSDB), eleito o novo presidente da Casa Legislativa, sendo formada apenas uma chapa obtendo 6 votos. A maior bancada da Câmara será do PSDB, com 3 vereadores. O MDB e o Solidariedade elegeram dois parlamentares cada. Já o DEM e o PP conta com 1 representante cada.



Homenagem às vítimas da Covid-19 - Em seu primeiro ato como presidente da Câmara, Riandro, pediu um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do novo coronavírus. Abrindo em seguida a palavra aos vereadores. O chefe do poder Legislativo tem 41 anos, é casado e já havia ocupado o cargo de chefe do Legislativo em outras quatro ocasiões sendo autor de mais de 20 leis municipais. Continua após foto.

Léo Coutinho e vereadores eleitos tomam posse em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Publicidade

Em suas redes sociais o reeleito sempre demonstra gratidão aos porciunculenses. "O que dizer a todos os amigos que mais uma vez confiaram e me conduziram a mais um mandato? Acho que não existe expressão melhor que o MUITO OBRIGADO. Agora é seguir com o trabalho, corrigir os erros e buscar realizar um governo para todos. Obrigado, obrigado, obrigado. Queremos cuidar ainda mais das pessoas. Com mais experiência e a casa arrumada, vamos juntos mudar, para continuar mudando e assim fazer o melhor governo da história de nossa cidade", pontua. Continua após foto.



Léo Coutinho e vereadores eleitos tomam posse em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Publicidade

Veja quem são os vereadores eleitos, de acordo com dados do TSE:

*Luciano Carvalho, do Solidariedade, tem 44 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de policial militar e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 667.045,90.

*Wendel, do Solidariedade, tem 40 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 96.000,00.

*Riandro Petrucci, do PSDB, tem 41 anos, é casado e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 1.000,00.

*Jefferson Moreira, do PSDB, tem 31 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 127.283,76.

*Sabrina da Saúde, do PSDB, tem 39 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de odontóloga e tem superior completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 3.785,67.

*Maguinho, do PP, tem 47 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de serventuário de justiça e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 258.716,26.

*Zeca Coutinho, do MDB, tem 51 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de servidor público municipal e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 19.104,53.

*Marcelo Menim, do MDB, tem 38 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de servidor público municipal e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 51.733,41.

*Luciano Serafim, do DEM, tem 51 anos, é solteiro e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 82.500,00. Continua após a foto.

Leo Coutinho teve 52,21% dos votos. Foram 5.254 votos no total.

Publicidade

Léo Coutinho e vereadores eleitos tomam posse em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Léo Coutinho e vereadores eleitos tomam posse em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Publicidade