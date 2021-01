Prefeita, vide e vereadores de Cardoso Moreira tomam posse. Fotos: Cristiano Mello/ divulgação

Por Lili Bustilho

CARDOSO MOREIRA - Nesta sexta-feira, dia 1º, tomaram posse em cerimônia realizada no plenário da Câmara de Vereadores em Cardoso Moreira, a prefeita eleita, Geane Cordeiro Vincler (PSD), seu vice, Wladmir da Silva Lopes (PSD), e 9 vereadores. Geane é a primeira mulher que assume o Executivo Municipal. Os parlamentares do município vão representar 12.821 habitantes.



Em suas rede sociais, a prefeita informou na tarde deste sábado, 02, que "Devido a problemas com os direitos autorais de uma das músicas presentes na trilha sonora da live da posse, o conteúdo está temporariamente indisponível. Assim que o problema for solucionado, colocaremos a Cerimônia de Posse na íntegra para que todos possam assisti-la", cita a nota.

Geane disse em seu pronunciamento que "É uma alegria imensurável ver a Câmara com tanta pessoas de caráter e ética. Sei da dificuldades que todos vão enfrentar porque nós vereadores somos muito cobrados na ruas. Venho buscar parcerias com todos. Eu até o dia 31 de dezembro era vereadora e vou sentir saudades dos nossos discursos calorosos, nossas discussões, mas era tudo aqui no plenário, quando saíamos daqui a gente se abraçava porque formamos uma família. Cada um pensa de uma maneira e devemos respeitar isso. Vivemos uma democracia. Isso é importante", salientou. Continua após a foto.

Prefeita, vide e vereadores de Cardoso Moreira tomam posse. Divulgação



A prefeita destacou que está consciente dos grandes desafios para promover as mudanças necessárias para que o município volte a ter destaque positivo no cenário estadual e nacional. Ela também ressaltou que não tem medo dos obstáculos deixados pelo governo anterior e com a experiência adquirida como vereadora e também secretaria de Assistência Social, associada às ideias e iniciativas do seu grupo de trabalho, vai ser possível alcançar os objetivos traçados e trabalhar em pró a população Cardosense. Continua após foto.

Prefeita, vide e vereadores de Cardoso Moreira tomam posse. Divulgação



Geane se comprometeu em fazer um mandato participativo para discutir as matérias. "Sentia falta do Executivo presente na Câmara, prometo enviar um representante do setor jurídico para explicar todo projeto, os benefícios e informar com detalhes a população. Deus vai nos dar sabedoria para se errarmos já que somos humanos, também acertarmos os nossos erros", pontuou.



A chefe do Executivo Municipal relembrou em seu pronunciamento, com emoção, as dificuldades vividas na infância e afirmou que trabalhará para que o orgulho do povo cardosense seja resgatado. "Quero reafirmar meu compromisso de ser uma prefeita que ama e cuida das pessoas, que estará próxima ao povo, ouvindo e atendendo os anseios e as suas necessidades", enfatiza. Continua após foto.

Prefeita, vide e vereadores de Cardoso Moreira tomam posse. Divulgação

Veja quem são os parlamentares eleitos, de acordo com informações do TSE:

*Neriete Navarro, do Solidariedade, tem 69 anos, é viúva, declara ao TSE a ocupação de vereadora e tem ensino médio incompleto. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 23.500,00.

*Nildinho Motos, do Solidariedade, tem 44 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino médio incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 25.800,00.

*Valquirio Joia, do Solidariedade, tem 52 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de agente de saúde e sanitarista e tem ensino médio completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

*Edinho de Mattos, do PSD, tem 53 anos, é separado judicialmente e tem ensino fundamental completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

*Jô do Pires, do PSD, tem 36 anos, é casado e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 20.000,00.

*Leno Moraes, do PSD, tem 48 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de policial militar e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 275.000,00.

*Medeirinho, do MDB, tem 56 anos, é divorciado, declara ao TSE a ocupação de motorista particular e tem ensino fundamental completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 14.000,00.

*Lilinho da Oficina, do MDB, tem 51 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de lanterneiro e pintor de veículos e tem ensino fundamental completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 100.000,00.

*Netinho Calixto, do DC, tem 41 anos, é divorciado, declara ao TSE a ocupação de trabalhador rural e tem ensino fundamental completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 321.000,00.

Prefeita, vide e vereadores de Cardoso Moreira tomam posse. Divulgação

Prefeita, vide e vereadores de Cardoso Moreira tomam posse. Divulgação