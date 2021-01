Prefeito, vice e vereadores empossados em Itaocara, no Noroeste Fluminense. Fotos: TV Aldeia/ reprodução

Por Lili Bustilho

Publicado 02/01/2021 20:50

ITAOCARA - Nesta sexta-feira, dia 1º, tomaram posse em cerimônia realizada no plenário da Câmara de Vereadores em Itaocara, no Noroeste Fluminense, o prefeito eleito, Geyves Maia Vieira (Cidadania); o vice, Heriberto Pereira de Oliveira (Cidadania) e os 11 vereadores eleitos. A maior bancada é do PSD com 3 representantes; Já o Cidadania, PSC e Solidariedade possuem 2 parlamentares cada e os Patriota e o PL contam com 1 vereador cada. Na ocasião esteve presente o Secretário Estadual de Educação, Comte Bittencourt.



Mesa Diretora do Legislativo - Duas chapas foram formadas, sendo eleita a "Comprometimento e Transparência" com 6 votos. Assumem a Mesa da Casa, como presidente, Luciano Monteiro Correa; vice, Landerson Py Queiroz; primeiro-secretário, Jaderson Aleixo Couto Silva; segundo-secretário, Liomar Vieira de Carvalho.

Em seu pronunciamento, o prefeito destacou a importância da união entre a Câmara e a prefeitura. "É um momento de extrema responsabilidade para cada um de nós onde temos a oportunidade de desempenharmos aquilo que nós sonhamos durante toda a nossa vida quando nos propomos a ocupar cargos públicos que possam através dos nossos esforço trazer as mudanças necessárias e sobretudo atender os nosso munícipes. Que possamos entender que daremos o melhor de nós dentro dos dois limites que são democráticos e republicanos, amparando esses ideais. O esforço é necessário tanto por parte do Executivo quanto do Legislativo. São 23 mil habitantes que dependem de nossas ações, conquistas e do que nos propusermos a fazer como políticos e cidadãos que buscam o bem estar da população de Itaocara", afirmou. Continua após foto.

Posse dos eleitos de Itaocara, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Geyves ainda destacou que "Faremos com que o município tenha oportunidade de caminhar, ser feliz mesmo nas dificuldades econômicas e da pandemia empenharemos o nosso melhor. Essa conquista nos dá a responsabilidade e a certeza para que cada um de nos no final de nossa história de vida possamos ter deixado o melhor de cada um para a cidade", comentou.



O chefe do Executivo enfatizou e agradeceu a presença do professor professor Comte Bittencourt (Cidadania), secretario estadual de Educação. "Me inspiro em Comte Bittencourt que não é apenas um politico, mas um ícone, um exemplo para o estado do Rio e para o Brasil. Agradeço e sou muito grato pela presença dele em nosso município para essa posse representando o governo estadual. Mostrando que estamos alinhados as politicas públicas estadual e federal buscando as parcerias e meios necessários para o desenvolvimento e progresso de Itaocara. Peço está parceria também com os vereadores, vamos juntos lutar pelo bem estar de nossa população", enalteceu.



Convidado a discursar, Comte Bittencourt enfatizou o carinho pela nova gestão municipal. "Estou na única solenidade de posse, entre 92 prefeitos nesta data e centenas de vereadores forma empossados dentro do processo democrático que a eleição representa porque aqui tem para mim um componente muito especial, a família da dona Clara que sou amigo há muitas décadas e quero fazer uma saudação especial ao meu querido e fraterno amigo Claudio, ao Cleyves e ao Geyves. Acompanho trajetória dessa família humilde e reconhecidamente de pessoas dignas e corretas. Geyves lutou muito para chegar a prefeito", comentou. Continua após foto.

Secretário Estadual de Educação, Comte Bitencourt, na posse dos eleitos de Itaocara, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

O Secretário Estadual de Educação acrescentou dizendo que "Acabou a eleição então acabou o processo da disputa, temos que nos unir para fortalecermos nossa cidade. Para ela fomos eleitos. Estou aqui com satisfação redobrada, democracia, processo eleitoral e uma família que conheço há muitos anos. Um desafio posto a todos até porque nossa geração não esperava enfrentar a pandemia. Apesar de todo desenvolvimento da ciência no mundo ainda não temos uma solução definitiva para derrotarmos este grande adversário da humanidade chamado Covid-19. Parece que o avanço da ciência que temos no mundo nos aponta uma perspectiva de no primeiro de no trimestre uma saída para essa crise muito agravada. Quero saudar a democracia, Itaocara, o prefeito, o vice e os vereadores. Independente de ideias e partidos ao sentar em uma cadeira tenham todos compromisso com a cidade que representam", ressaltou.

Os vereadores de Itaocara vão representar 23.222 habitantes. Veja quem são os parlamentares eleitos, de acordo com informações do TSE:

*Jutelma, do Solidariedade, tem 53 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de dono de casa e tem ensino fundamental incompleto. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 20.590,00.

*Liomar Cavalinho, do Solidariedade, tem 38 anos, é separado judicialmente, declara ao TSE a ocupação de motorista particular e tem ensino fundamental completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 3.220,00.

*Rondinely Correa, do PSD, tem 43 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 52.000,00.

*Diego Cidade, do PSD, tem 33 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de professor de ensino médio e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 176.569,00.

*Wanessa Gonzaga, do PSD, tem 38 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de servidora público municipal e tem superior completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 184.000,00.

*Jaderson Aleixo, do PSC, tem 39 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de servidor público municipal e tem ensino fundamental completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 361.900,00.

*Edson da Sinuca, do PSC, tem 57 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem ensino fundamental completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 95.250,00.

*Landinho, do PL, tem 54 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de produtor agropecuário e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 619.920,00.

*Rafael Ferreira, do Patriota, tem 28 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de vereador e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 55.029,55.

*Maycon Omecias, do Cidadania, tem 36 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de motorista de veículos de transporte de carga e tem ensino médio completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 150.000,00.

*Luciano da Pit Stop, do Cidadania, tem 49 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de comerciário e tem ensino médio completo. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

