Deslizamento de barranco na parte alta do Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, entre as ruas Dez de Maio e Sete de Setembro. Foto: divulgação/ PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 03/01/2021 13:28 | Atualizado 03/01/2021 16:10

ITAPERUNA – As fortes chuvas - intensas precipitações pluviométricas - ocorridas em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, nas últimas 48 horas, fizeram a Defesa Civil Municipal, registrar um deslizamento de encosta - queda de barranco - fizeram a Defesa Civil Municipal, registrar um deslizamento de encosta, na parte alta do Centro da cidade, neste sábado, 02. O órgão monitora o nível do rio Muriaé e tranquiliza a população informando que não há alteração na medição que possa mudar, por enquanto, o estágio de vigilância que está em atenção. O Dia fez contato com o secretário da pasta, Major PM Luz, que explicou o ocorrido entre as ruas Dez de Maio e Sete de Setembro. A equipe esteve no local junto com o procurador-geral, Dr. Samuel Portela; o secretário de gabinete, Dr. Marcelo Poeys e o engenheiro, Dr. Maurício.



"Atendemos uma ocorrência de desbarrancamento em uma obra realizada para a construção de um prédio no local. Fomos acionados por uma moradora e na ocasião fizemos contato com o proprietário da obra. Agendamos uma reunião para amanhã (04), entre todas as partes envolvidas, na Procuradoria do Município, para que o assunto possa ser tratado de forma oficial e as providências pertinentes ao caso possam ser viabilizadas”, esclareceu Luz.



De acordo com informações obtidas pelo Departamento Geral de Defesa Civil – DGDEC - a residência vistoriada fica na subida da rua e uma obra com escavações irregulares associada a forte chuva, durante a madrugada do último dia 02, teria provocado um deslizamento no solo. Moradores informaram ainda que faltou cerca de três metros para a terra alcançar a calçada. Continua após foto.

Em relação as chuvas intensas que atingem o município e Região, nas últimas horas, o chefe do órgão, tranquiliza a população. "Estamos acompanhando o nível da nossa bacia tanto em Itaperuna como em outros locais do nosso município. Já estivemos neste domingo pela manhã na rua 1° de Maio, onde fica localizada a régua de medição do nível do rio Muriaé, e até o momento não foi constatada nenhuma alteração no nível do rio que viesse causar uma preocupação imediata. Voltaremos a tarde para verificar se houve alguma alteração em relação a parte da manhã”, pontua Luz.



Segundo uma análise técnica inicial, a queda do barranco teria sido ocasionada por um vazamento de encanamento de água no local que já foi solucionado e o solo encharcado devido as fortes chuvas.

Nível do rio Muriáe em Itaperuna - No início da tarde deste domingo, a cota do canal no perímetro de Itaperuna (nível do rio) registrava 3,08 metros. A Defesa Civil Municipal explica que entre 2,90 metros e 3,89 metros o nível de vigilância é fixado em "Atenção". Tranquilizando a população, Luz, cita que "Às 17h de ontem (02) esse nível era 3,20 metros. A cota de pico aconteceu às 2h da madrugada de hoje (03) chegando a aproximadamente 3,35 metros, mas segue baixando. Então há doze horas registramos redução. Temos cerca de 80 cm de autonomia ainda até alterar o estágio de vigilância”, enfatiza Luz.

Bacias hidrográficas - De acordo com especialistas, duas são importantes para o município, sendo a principal a bacia do rio Muriaé fazendo com que as águas que chegam a Itaperuna tenham origem na nascente na cidade de Muriaé, MG, passando por Patrocínio do Muriaé, ainda em Minas, seguindo para o Noroeste do Rio, por Laje do Muriaé e finalmente desembocando em Itaperuna. Já a segunda, bacia do rio Carangola é abrangida pelas cidades de Porciúncula e Natividade, além da cidade mineira de Carangola, que dá nome ao rio.

Um morador de Retiro do Muriaé, distrito de Itaperuna, comentou que o rio Muriaé teria abaixado nas últimas 12 horas na localidade. Inclusive ele acrescenta que a água vem de Carangola, MG, escoa com mais facilidade. "Tive na beira do rio hoje (03) e já desceu bastante. Quando chove nas duas bacias é que costuma preocupar os itaperunenses. Muriaé esta em uma condição muito boa", diz o morador.

Para emergências, a Secretaria de Defesa Civil está disponível no telefone 199. Os contatos alternativos são o telefone 153 (Guarda Civil Municipal) e a terceira opção pelo 193 (Corpo de Bombeiros). Continua após foto.

O Instituto Nacional de Meteorologia, Inmet, aponta para muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Itaperuna. Mínima de 17°C e máxima de 22°C. O alerta do perigo de chuva na cidade vai até às 9h desta segunda-feira, 04. Chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.

