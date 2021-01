Acompanhado de uma conselheira tutelar, ele foi autuado no fato análogo de moeda falsa na 144ª Delegacia Legal de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Foto: Jorge Luiz online

Bom Jesus do Itabapoana - Um adolescente de 16 anos tentou repassar uma nota falsa de R$ 100, em uma padaria localizada no bairro Lia Márcia, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste fluminense. O suspeito foi visto saindo de uma casa e acabou sendo abordado por policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ). Com ele foi apreendida a nota falsa. Durante buscas no imóvel que ele estava, não foi encontrado nada de irregular. O adolescente admitiu que estava com duas notas falsas, sendo que uma delas conseguiu repassar. Acompanhado de uma conselheira tutelar, ele foi autuado no fato análogo de moeda falsa na 144ª DL, ouvido e liberado.