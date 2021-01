BM Whalas é graduado em Enfermagem; Filosofia e Teologia, além de ser especialista em Atendimento Pré-Hospitalar Móvel pelo CBMERJ. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 03/01/2021 18:29 | Atualizado 03/01/2021 18:31

ITAPERUNA – Eles não têm asas, nem superpoderes. São pessoas normais, mas sua elevada capacidade de se doar os tornam especiais. Fortes e destemidos, arriscam suas vidas para outras salvar e enfrentam qualquer tipo de perigo para amparar cidadãos. Esse ato faz do Bombeiro Militar uma das figuras mais estimadas pela população. Em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Whalas Mendonça da Silva, lotado no 21º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), teve seus serviços dedicados a população reconhecido por meio de duas homenagens feita pela Câmara de Vereadores. Ele recebeu a comenda da Ordem do Mérito “Tenente José Pereira dos Santos”, a maior honraria militar, e o título de cidadão itaperunense, ambas propostas pelo vereador reeleito, Paulo César Contador.



O 1º Sargento BM Whalas é especialista em Medicina de Urgência, atua no município desde o início de sua carreira militar. Após se formar pelo CBMERJ, em Campos dos Goytacazes, Norte do estado, em 2000, ingressou no quadro da corporação e passou a trabalhar na Unidade de Itaperuna.

Quando o assunto é empenho e qualificação, o militar demonstra que busca se aperfeiçoar cada vez mais. Ele é graduado em Enfermagem; Filosofia e Teologia; sendo ainda Especialista em Atendimento Pré-Hospitalar Móvel pelo CBMERJ desde 2006 e também habilitado para o exercício do Magistério desde 1995.



Indagado sobre sua cidade natal e as homenagens recebidas ele demonstra gratidão: "Depois de haver passado pela primeira infância numa terra maravilhosa, ao Sul do Espírito Santo, me recordo bem da primeira vez em que esta calorosa cidade me acolheu, em 1995. O carinho foi tamanho que, cinco anos depois, eu escolhia a ela regressar e aos seus nobres cidadãos, SERVIR, já como integrante das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Assim, o milênio mal havia começado e eu aqui estava. Hoje, passados vinte anos de efetivos serviços prestados ao Povo de Itaperuna, a Câmara Municipal, na pessoa de um dos seus ilustres parlamentares, o caríssimo amigo vereador Paulo César da Silva, me concede duas honrarias, pelas quais me pronuncio absolutamente lisonjeado. São elas: O TÍTULO DE CIDADÃO ITAPERUNENSE e a Comenda da Ordem do Mérito “TENENTE JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS”, comentou.

Experiência profissional - O 1º Sargento BM Whalas é também especialista em Suporte de Vida no Trauma Pré-Hospitalar, além de Docente do Curso de Graduação em Medicina pela Universidade Iguaçu, Campus V/Itaperuna. Em seu currículo, merecem destaques ainda suas experiências como: Professor do Cursos de Especialização de Enfermagem de Alta Complexidade; Enfermagem nas Urgências e Emergências; Fisioterapia Cardiorrespiratória; Engenharia de Segurança e também em Neuropsicopedagogia. Whalas já ocupou o cargo de Secretário Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública da Prefeitura de Itaperuna, no ano de 2015 e também foi Assessor Técnico da mesma Pasta.



Honrarias, família, espiritualidade e missão diária – Questionado sobre os sentimentos que o cercam ao ser reconhecido por seus serviços prestados no interior do estado ele é objetivo. "Acredito, sinceramente, que, muito antes de obter esta honrosa “cidadania”, o Altíssimo já havia resolvido que eu participaria dos Seus planos para esta Cidade, pois, doutra sorte, não haveria razão para trazer duas pessoas tão ilustres para este lugar, àquela ocasião, minha amada esposa e meu querido filho primogênito. Alguns anos mais tarde, neste mesmo solo, nasceria o meu segundo filho. Aprendi nas páginas do Novo Testamento e nos livros que narram a História Romana, que um cidadão possui “direitos" (iura), possui “privilégios" (honores), mas, acima de tudo, deve estar atento aos seus “deveres" (numera). Assim, à exemplo do que ocorria no mundo helênico, dois dos três direitos mais comuns já me foram concedidos exercer aqui, nesta cidade. O “munus militare” e o “ius suffragii”. E eu tenho buscado honrá-los a cada dia que visto a FARDA e a cada ano que exerço o direito político ao VOTO, respectivamente”, citou. Continua após foto.

1º Sargento BM Whalas recebeu a comenda da Ordem do Mérito "Tenente José Pereira dos Santos", a maior honraria militar, e o título de cidadão itaperunense, ambas propostas pelo vereador reeleito, Paulo César Contador. Foto: divulgação





Tendo a gratidão como um de seus pontos enfatizados, o militar acrescenta que "Ao agradecer pela “cidadania honorária”, declaro sentir-me oficialmente “adotado” e acreditar ter contribuído para o progresso desta cidade. Aproveito para fazer menção à atual Legislatura da Câmara Municipal, na pessoa do seu ilustre Presidente, o Vereador Sinei dos Santos Menezes, em agradecimento por terem circunstanciado tanto a minha biografia quanto os serviços que prestei a esta municipalidade. À minha inesquecível esposa e amados filhos, meus sinceros reconhecimentos por todo o amor e necessário carinho, sem os quais, não teria chegado até aqui! Por fim, seguindo o exemplo do “patriarca maior”, Abraão, declaro-me, ainda, em busca incessante da “cidadania celeste”, posto acreditar já pertencer ao Reino do Amado Filho de Deus! A Ele toda a honra e toda adoração! Deus Salve o Brasil!", concluiu.

“Anjos da guarda, da vida e do fogo” - O Bombeiro Militar é aquela pessoa que está do outro lado da linha do 193, ou dentro da ambulância, do helicóptero, pronta para mergulhar e salvar alguém que se afoga, ou até mesmo amarrada a uma corda para resgatar uma vítima que caiu em algum lugar de difícil acesso, ou que se perdeu na mata ou se acidentou. Socorrer um animal em perigo, enfim, são inúmeras as atribuições destes profissionais. O presidente da Câmara Municipal, Sinei Torresmo, na ocasião estendeu a toda corporação as saudações da Casa Legislativa Municipal e agradeceu ao 21º GBM de Itaperuna-RJ, pela atuação exemplar de todos.