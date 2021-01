Secretaria Municipal de Defesa Civil também continua monitorando o nível do rio Carangola e informando sobre possíveis chuvas e cheias. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 04/01/2021 17:48 | Atualizado 04/01/2021 17:48

Porciúncula - Após as intensas chuvas da última semana, a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Infraestrutura Urbana tem atuado intensamente em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. A equipe agiu rapidamente na estrada para Natividade, RJ226, em que diversos trechos sofreram quedas de barreiras e de árvores, desobstruindo a via e liberando o acesso para as cidades vizinhas.



A Secretaria de Defesa Civil também continua monitorando o nível do rio Carangola e informando sobre possíveis chuvas e cheias. As chuvas do último domingo (03) deram um susto nos moradores do bairro Operário, com o alagamento de algumas ruas. Na tarde desta segunda (04), a água já havia escoado. “Estivemos presentes para averiguar, oferecer ajuda e informações. Foi água de chuva mesmo, não chegou a entrar nas casas, logo escoou”, explica o funcionário Weslley Brais.





Equipe da secretaria está disponível pelo telefone (22) 99285-4220 para casos de alagamentos ou deslizamentos. Foto: divulgação/PMI

Equipe agiu rapidamente na estrada para Natividade, RJ-226. Foto: divulgação/PMI

