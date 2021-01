Motociclista era residente na localidade da Cavinha. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 04/01/2021 18:31 | Atualizado 04/01/2021 18:32

ITAPEURNA - Um homem morreu depois de sofrer acidente de trânsito na BR-356, zona rural de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com testemunhas, a vítima de 43 anos, conduzia a moto Honda CG 150 de cor prata sentido ao Cruzamento de Bom Jesus do Itabapoana, quando se chocou contra a traseira de um Fiat Pálio/branco, que estava estacionado às margens da via, na altura do Morro da Mangueira.



Em estado grave, o motociclista que era residente na localidade da Cavinha, foi socorrido pela equipe de resgate do 21º Grupamentos de Bombeiros Militar (GBM-Itaperuna) ao Hospital São José do Avaí, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo pouco depois de dar entrada na unidade. O corpo foi removido ao IML e a Polícia Rodoviária Federal assumiu a ocorrência, registrada na 143ª DL. Nas redes sociais amigos e conhecidos da vítima lamentaram a morte trágica.