Sistema de Alerta de Cheias do Inea, às 20h30, desta segunda-feira, 04, registrou o nível do Rio Pomba em 4,25 metros; cota de transbordo no município é de 5 metros. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 05/01/2021 01:16

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - A Prefeitura de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, publicou um comunicado em suas rede sociais pedindo as famílias ribeirinhas, principalmente dos bairros mais baixos da cidade, que fiquem em alerta para subida no nível do Rio Pomba. De acordo com o Sistema de Alerta de Cheias do Inea, às 20h30 da noite desta segunda-feira (04/01) o nível do rio estava em 4,25 metros; a cota de transbordo no município é de 5 metros.



A prefeitura, informou ainda que às 18h45 do dia 04 de janeiro, a vazão da represa de Barra do Braúna era de 524,30 M³/S. Já às 20h, o escoamento estava em 537,00m³/s. "Existe uma previsão que o nível do rio suba durante a madrugada desta terça (05). A Secretaria Municipal de Defesa Civil está monitorando para atualizar as informações para a população paduana”, diz a nota.



Rio Pomba em Cataguases - Às 15h10, desta segunda-feira (04) a prefeitura de Cataguases, MG, anunciou que o nível do Rio Pomba estava em 4,60 metros. “A equipe da Defesa Civil esteve na tarde de hoje em Astolfo Dutra e observou que o rio já baixou 15 centímetros, o que significa que o mesmo deverá acontecer também em Cataguases nas próximas horas”, destaca o aviso. Astolfo Dutra fica acima de Cataguases e Santo Antônio de Pádua fica abaixo. No caminho entre Cataguases e Pádua existe a represa de Barra do Braúna.

