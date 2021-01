Outro curso d'água que transbordou no Noroeste Fluminense foi o Rio Itabapoana, no perímetro de Bom Jesus do Itabapoana. Foto: divulgação/PMBJI

Por Lili Butilho

Publicado 05/01/2021 02:44

Mais dois municípios do Noroeste Fluminense, além de Itaperuna e Santo Antônio de Pádua, registraram aumento na cota de seus canais, na madrugada desta terça-feira, 06, são estes, o Rio Muriaé, no perímetro de Laje do Muriaé e o Rio Itabapoana, no perímetro de Bom Jesus do Itabapoana. As fortes chuvas (intensas precipitações pluviométricas) ocorridas nas últimas 48 horas, nas cidades da Zona da Mata de Minas Gerais provocaram a elevação de alguns cursos d'águas da Região.



Em Laje do Muriaé, o nível do Rio Muriaé, ultrapassou a cota de transbordo. De acordo com o Sistema de Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a cota de transbordo na cidade é de 5,15 metros. Às 22h de ontem (04) o curso d'água atingiu a marcação de 5,22 metros. Parte de uma das principais ruas do município já apresentava ponto de alagamentos nesta madrugada (05).



Rio Itabapoana - O Sistema de Alerta de Cheias, às 22h15, de ontem (04) indicava a marcação de 2,19 metros em Bom Jesus do Itabapoana. De acordo com a prefeitura, além da cheia do rio Itabapoana, uma forte chuva provocou uma enxurrada no distrito de Carabuçu, na madrugada da última segunda-feira. Três casas foram atingidas. A Defesa Civil Municipal atuou no local. Não há desabrigados e desalojados na cidade.

Confira na íntegra a nota divulgada pela prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana no inicio da noite desta segunda-feira, 04: "A Defesa Civil municipal de Bom Jesus do Itabapoana prestou apoio às famílias atingidas pela cheia do rio Itabapoana, nesta segunda-feira (04/01), no bairro Pimentel Marques. Por volta das 6h, o rio ultrapassou a cota de transbordo (2,10 m), causando invasão de águas em quatro casas da Rua Pedro José de Almeida. O prefeito Paulo Sergio Cyrillo e o vice-prefeito Otávio Amaral também estiveram no local, ainda pela manhã, para conversar com os moradores que tiveram suas casas afetadas.

A forte chuva que caiu na referida madrugada (04) também causou uma enxurrada no distrito de Carabuçu, e atingiu três residências. A Defesa Civil municipal atuou no local", pontuou. A nota ainda acrescenta que "Não há desabrigados e desalojados no município. Segundo o serviço meteorológico, não há previsão de novas chuvas fortes para esta segunda-feira na região de Bom Jesus do Itabapoana. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones: (22) 3831-1403 ou (22) 99943-0692', concluiu o aviso.

Outro curso d'água que transbordou no Noroeste Fluminense foi o Rio Itabapoana, no perímetro de Bom Jesus do Itabapoana. Foto: divulgação/PMBJI