Embora o nível do Rio Muriaé, em Laje do Muriaé, esteja baixando, o trecho urbano da RJ-116, na cidade, permanece interditado. Doto: divulgação/PMLM

Por Lili Bustilho

Publicado 05/01/2021 12:06 | Atualizado 05/01/2021 12:08

LAJE DO MURIAÉ - O nível do Rio Muriaé - cota do canal - no perímetro de Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense, começou a baixar na manhã desta terça-feira, 05, após as cheias decorrentes das fortes chuvas (intensas precipitações pluviométricas) ocorridas nas últimas 72 horas, principalmente nas cabeceiras situadas em Muriaé e Miraí, cidades mineiras. O curso d'água transbordou no munícipio ontem (04) e continuou subindo até as primeiras horas de hoje (05). O Dia conversou com o chefe interino da Defesa Civil de Laje do Muriaé, Paulo Sergio Terra Silva.

De acordo com o sistema de alerta de cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o nível do rio atingiu 5,51 metros, às 7h15 de hoje (05), sendo que a cota de inundação é de 5,15 metros. Porém esta cota do canal já começou a baixar e na medição, às 10h, marcava 5,46 metros. Embora o nível do rio esteja baixando, o trecho urbano da RJ-116 em Laje do Muriaé permanece interditado. Continua após o vídeo.

Publicidade

Publicidade

De acordo com coronel BM Joelson de Oliveira, coordenador regional de Defesa Civil do Noroeste/Noroeste Fluminense, as águas devem apresentar uma caída em seu volume ainda na tarde desta terça-feira, 05. "O panorama da Região da bacia Muriaé indicou transbordo ocorrido em Italva, Itaperuna e Laje do Muriaé, porém como não há previsão de grande volume de chuvas ao longo do dia, então a situação deve continuar sendo favorável", comentou.

Para emergências, o cidadão deve ligar para o número 199 da Defesa Civil; os contatos alternativos são o telefone 153 (Guarda Civil Municipal) e a terceira opção pelo 193 (Corpo de Bombeiros).

Publicidade