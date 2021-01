Ação do MPRJ e SISPEN, prendeu homem - com idade não divulgada - que seria o líder do tráfico no Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 05/01/2021 13:04 | Atualizado 05/01/2021 13:11

A assessoria de imprensa do Ministério Público do Rio de Janeiro, informou que o órgão, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Itaperuna, e dos agentes da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário do Rio (Sispen), realizaram a prisão de um homem que, segundo investigações, seria o líder do tráfico no Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A ação de inteligência ocorreu nesta segunda-feira (4) e resultou na localização do paradeiro de possível traficante em uma casa no município de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, local da prisão em cumprimento aos mandados já expedidos contra ele.

De acordo com a Promotoria de Justiça, contra o suspeito havia mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário pelos crimes de tráfico e associação criminosa. Ele foi levado pelos agentes do Sispen para a delegacia da região e encaminhado ao Sistema Penitenciário onde ficará à disposição da justiça. Informações policiais indicam que ele já manteve um relacionamento amoroso com a fisiculturista vice-campeã sul-americana, presa em 2018, durante a Operação Gólgota II, no Rio de Janeiro, por suspeita de participação no tráfico de drogas, liderado pelo "itaperunense".

Publicidade