Digital influencer, Tiago Ravaiani, é natural de Guarapari, no ES, se mantem envolvido com causas sociais. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 05/01/2021 15:36

ITAPERUNA - O digital influencer capixaba, Tiago Ravaiani, por meio de um vídeo gravado, se solidarizou com moradores do Noroeste Fluminense, em especial do município de Itaperuna, que sofrem com os transtornos causados pelas cheias do Rio Muriaé. Enchente na Região são decorrentes das fortes chuvas (intensas precipitações pluviométricas) ocorridas nas últimas 48 horas, principalmente nas cabeceiras situadas em Muriaé e Miraí, cidades mineiras. Continua após vídeo.

Publicidade

O influencer, Tiago Ravaiani, natural de Guarapari, no ES, se mantem envolvido com causas sociais. Ele reúne através de parcerias privadas e de projetos não governamentais, assim como doações individuais voluntárias mais de 7 toneladas de alimentos para serem entregues nos bairros da conhecida cidade turística capixaba. Perguntado sobre o que o levou a essa iniciativa ele respondeu que “Somos aquilo que deixamos na vida do outro. A pandemia me trouxe uma reflexão mais profunda sobre isso e olhar de perto a necessidade do próximo me fez entender que posso ir além de fazer propaganda de um produto na minha página ou até mesmo que oferecer uma palavra de otimismo que é meu objetivo no Instagram", enfatiza. Continua após foto.

Publicidade

Digital influencer, Tiago Ravaiani, é natural de Guarapari, no ES, se mantem envolvido com causas sociais. Foto: divulgação

Ele afirma também que esteve próximo a pessoas que sentiam o mesmo desejo que era de ajudar o outro. Apaixonado por Guarapari, Tiago Ravaiani, que também é conhecido como o “anjo da internet” conseguiu através de parcerias arrecadar caixas de bombons e brinquedos que foram entregues as crianças da cidade. Na ocasião, ele agradeceu a todas a pessoas que contribuíram de alguma forma, seja na doação ou que ajudaram nas entregas. “Ninguém faz nada sozinho, o pouco de cada um é o muito de muita gente”, ele ressalta a importância do social e da responsabilidade de cada pessoa na vida daqueles que precisam de ajuda", disse.

Publicidade

Com quase 5 anos de Instagram e com a marca de 110 mil seguidores, o influencer abre espaço do seu dia-dia para falar sobre a vida e mensagens de otimismo, usando de maneira simples e linguajar fácil o seu conteúdo vem atraindo diariamente milhares de visualizações em seus Stories. A hastag "Continua" ganhou espaço na mídia e seu público faz uso e menções diárias através da hastag. Questionado sobre sua expectativa para o ano de 2021, ele foi categórico em dizer que "A vacina será o primeiro passo para uma nova normalidade e que possamos acreditar sempre em novos dias em novas possibilidades e em novos horizontes, aquilo que desejo pra mim quero que aconteça para o outro, por isso sempre digo: CONTINUA seus sonhos seus projetos sua vida!", declara. Para conhecer mais sobre o influncer visite o Instagram do artista @tiagoravaianix