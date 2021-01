Jornalistas do Noroeste Fluminense lamentam a perda de Alceste Tinoco de Paula, 85 anos. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 06/01/2021 13:25 | Atualizado 06/01/2021 13:33

ITAPERUNA - A jornalista Alcestes Tinoco de Paula, 85 anos, morreu nesta terça-feira, 05, vítima de possíveis complicações respiratórias. Ela morava no Centro da cidade, era a irmã mais velha do saudoso e renomado médico, Dr. Renan Catharina Tinoco, que foi por décadas presidente do Hospital São José do Avaí, unidade filantrópica referência em diversas especialidades. Alceste formou-se na primeira turma de Jornalismo do município, pela Fundação São José (FSJ); deixa cinco filhos e o esposo, o cirurgião plástico aposentado, Dr. José Agnaldo de Paula.

Jornalistas do Noroeste Fluminense sentem a perda da profissional - Conhecida por amigos como uma pessoa alegre, divertida e motivadora, era amada pelos colegas de turma, como destaca Nino Bellieny. "Tia Alcestes ou Dona Alcestes era como a chamávamos resolveu vazar... com mais idade e experiência do que todos nós, era uma presença iluminada e vibrante, criadora de expressões que, rapidamente viravam piadas internas recontadas nos churrascos mensais com os 17 de uma turma inicial de 51. Em sua casa, ao lado do marido, o médico e cantor dos bons, Jose Agnaldo de Paula nos encontrávamos sempre. Era uma das líderes e não deixava ninguém deste grupo final, depois de 3, 4 anos, desanimar, inclusive tendo colaborado com a mensalidade de uma das mais dificultadas.", disse.

Publicidade

O jornalista formado com Alceste ainda acrescenta que "Ela era brilhante, amada, respeitada e onipresente em todas as decisões de uma classe de inteligentes personalidades únicas e díspares, mas como elegante mulher, mãe de uma família unida, reproduzia o ambiente na sala de aula. Em uma das noites de indecisão diante da falta de um professor, sua voz elevou-se: " Vamos vazar!!!" Rimos muito e obedecemos de imediato, saindo como um bando de adolescentes que, no fundo e no raso, éramos. Ultimamente nos falávamos pelo WhatsApp e continuava irreverente, respeitosa, incentivadora e irradiando bênçãos. E foi pelo mesmo aplicativo a chegada da notícia fatal. Perdemos a nossa líder, mas não perderemos o som da voz, o brilhante olhar, os conselhos infinitos.", destaca NB.



Em suas redes sociais, uma das professoras mais reconhecidas e admiradas no município, Regina Coeli Silva Costa, registrou seus sentimentos. "PRANTO. Prece por familiares que choram. SAUDADE do olhar amigável. LEMBRANÇA de encantos ficados. Um SORRISO bonito deixado. Dorme teu Sono de Paz, Alceste!" (Coeli Costa)



Publicidade

Reconhecimento de conhecidos - Inúmeros itaperunenses reagiram ao post do jornalista Nino Bellieny que informou o falecimento e deixaram mensagens de carinho também expressando a alegria que Alcestes transmitia a cada pessoa que teve a oportunidade de conviver com ela.

"Que que notícia triste. Tia Alcestes, como alguns a chamavam. Fiquei um tempo afastada das aulas e ela me ligou pedindo para não desistir. Vai fazer falta neste mundo e levar luz ao outro." (Dariany Silgom)

Publicidade

"C aprendemos c ela! Qnta luz irradiava! Sempre c um sorriso no rosto! Nossa amiga, mãe, exemplo de vida! Deus acalente o coração de td familia e o nosso tb!" (Cristiane Fabri)

"Vá em paz, mestra, amiga, companheira... Sentiremos saudades. A traremos sempre em nosso coração. Deus a receba..." (Angelica Lima)

Publicidade

"Para sempre em nossos corações. Muito amada por nossa turma. Que perda meu Deus. Meus sentimentos a todos os familiares." (Michelle Martelini Sacre)



"Meus sentimentos a todos! Qta tristeza! Amiga de nossa família, sempre presente em tudo! Que Deus a receba e conforte a família!" (Fernanda Oliveira)

Publicidade

"Grande amiga! Vai fazer muita falta!" (Izabel Chequer)

Aos 85 anos, morre a jornalista Alcestes Tinoco de Paula. Foto: reprodução internet

Publicidade