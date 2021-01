Em reunião com o prefeito de Varre-Sai, Silvestre José Gorini, juntamente com o secretário municipal de Saúde, Rafael Fabbri Ramos e o então vereador Antônio Ferreira, Bittencourt anunciou o total de 5 milhões e 750 mil reais para a Saúde do município. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 07/01/2021 12:00

VARRE-SAI - Por meio de uma solicitação do vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Jair Bittencourt, a Secretaria Estadual de Saúde destinou recursos para vários municípios da região Noroeste Fluminense para serem aplicados no custeio das ações de saúde relacionadas ao enfrentamento às doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão, diabetes e outras. Em reunião com o prefeito de Varre-Sai, Silvestre José Gorini, juntamente com o secretário municipal de Saúde, Rafael Fabbri Ramos e o então vereador Antônio Ferreira, Bittencourt anunciou para Varre-Sai, o total de 5 milhões e 750 mil reais para a Saúde do município.



“É muito importante esse recurso que conseguimos junto ao Governo do Estado para atender aos municípios do Estado. Vários municípios da região Noroeste estão recebendo entre 5 milhões e 750 mil a 6 milhões e 250 mil. Esse recurso vai ajudar no abastecimento de medicamentos e no tratamento de várias doenças da população dos municípios. Quero parabenizar a Secretaria de Saúde de Varre-Sai e o prefeito Dr Silvestre pelo brilhante trabalho! Aproveito para parabenizá-lo pela vitória nas eleições e grande vitória jurídica que ele teve, tenho certeza que Varre-Sai continua em boas mãos e nós continuamos trabalhando como deputado pela região e com carinho enorme por essa querida cidade que é Varre-Sai”, ressaltou o vice-presidente da Alerj, Jair Bittencourt.



O secretário de Saúde de Varre-Sai, Rafael Fabbri Ramos, destacou que o recurso será de grande ajuda para a Saúde do município. “O dinheiro será empregado no tratamento e prevenção às doenças crônicas não transmissíveis, levando uma melhor qualidade de vida a esses pacientes”, disse o secretário.



O prefeito de Varre-Sai, Silvestre Gorini, frisou o ganho que a verba vai promover na Saúde do município. “Essa verba é de fundamental importância para o município, principalmente por poder melhorar ainda mais o atendimento na área da Saúde”, concluiu o prefeito.