Confecção de peças de vestuário foi a atividade que mais puxou a retomada de empregos, após as quedas provocadas pelas medidas de combate ao Coronavírus e as incertezas diante da economia. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 12/01/2021 08:00

Levantamento feito pela Firjan e divulgado por meio da plataforma Retratos Regionais aponta que Itaperuna vem puxando a retomada de empregos no Noroeste Fluminense. O saldo é de 442 novos postos de trabalho entre julho e novembro, em especial no setor da indústria e construção, que abriu 397 novas vagas no período.



A confecção de peças de vestuário foi a atividade que mais puxou a retomada de empregos, após as quedas provocadas pelas medidas de combate ao Coronavírus e as incertezas diante da economia. Além de Itaperuna, Italva (+256) e Bom de Jesus do Itabapoana (+136) se destacam no acumulado de empregos desde janeiro até novembro. Em Italva, a indústria é também a principal contratante (+181), especialmente a partir de atividades como construção de edifícios (+162).



Indústria recuperou 51,3% dos postos de trabalho



Todas as regiões do estado do Rio apresentaram saldo positivo de contratações em novembro, quando considerados todos os setores econômicos. No Norte Fluminense o saldo positivo é de 154 empregos, enquanto no Noroeste é de 287.



Em todo o estado, a indústria fluminense recuperou, de julho a novembro, 51,3% dos postos de trabalho perdidos entre março e junho. Em novembro, o estado do Rio de Janeiro registrou o quarto mês consecutivo de geração de novos postos de trabalho formais. O resultado do mês (+32.673) chama atenção pela intensidade: as vagas geradas em novembro ultrapassam o resultado acumulado em outubro (+16.089), setembro (+9.449) e agosto (+5.230).



Plataforma Retratos Regionais



A plataforma Retratos Regionais tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Em painel setorial são disponibilizados dados específicos dos setores industriais.



Em painel regional, que também permite a busca por município, é apresentado o cenário geral de empregos, incluindo todos os grandes setores. Também está sendo disponibilizado Indicador de Retomada dos Empregos. A plataforma pode ser acessada através deste link: www.firjan.com.br/retratosregionais.